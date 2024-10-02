З чим носити джинси: 6 класичних образів в офіс та на ділову зустріч

Джинси - найпопулярніша базова річ, з якої можна створити величезну кількість модних образів. І якщо навесні та влітку на піку популярності були джинси кольору кокосового молока, екрю та вершкового масла, то на осінь варто приглянути відтінки блакитного, синього, сірого та чорного.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим поєднувати джинси, якщо ви ходите в офіс чи на ділові зустрічі.
З джинсами можна створити як кежуал-образи, так і більш ділові, стримані та на кожен день.
Для стильного повсякденного луку одягайте прямі джинси, бордовий светр та довге чорне пальто. Доповніть образ шкарпетками в тон до светра та класичними чорними лоферами.
Базовий лук із джинсами (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Ще один варіант на осінь-2024: біла сорочка або блузка, блакитні джинси прямого крою та туфлі на високих підборах. Такий лук можна доповнити піджаком і піти в офіс, а ввечері в ньому вирушити на побачення.
Лук із джинсами в офіс або побачення (фото: instagram.com/sasha.mei)
Сині джинси можна носити з лонгслівом, светром чи водолазкою. Додаємо до них бежевий тренч та чорні слінгбеки на невеликому підборі. Завершить образ маленька шкіряна сумка.
Образ із тренчем (фото: instagram.com/claradyrhauge)
Для тих, хто любить джинси скінні, підійде образ, що складається з таких штанів з деніму, білого гольфу-водолазки, балеток з гострими носками та коричневого пальта.
Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)
Найпростіший лук, який підійде як для робочих буднів, так і для походу в кіно чи кафе у вихідні. Прямі джинси насиченого синього відтінку доповнюємо сіро-коричневим светром та ботильйонами на підборах. Завершать образ сумка крос-боді та шкіряна куртка.
Універсальний варіант (фото: instagram.com/smythsisters)
Джинси можна поєднувати як із класичними моделями піджаків, так і з незвичними. Просто одягайте на футболку або лонгслів теплий блейзер або куртку та пояс, що підкреслює талію. Доповніть образ класичною парою взуття, наприклад, черевиками, лоферами або навіть підборами.
Варіант із піджаком (фото: instagram.com/camillecharriere)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: MARILYN, Sasha Mei, Clara Dyrhauge, Sylvie Mus, Marianne Smyth, Сamille Сharriere.