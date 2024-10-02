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С чем носить джинсы: 6 классических образов в офис и на деловую встречу

С чем носить джинсы осенью 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Джинсы - самая популярная базовая вещь, с которой можно создать огромное количество модных образов. И если весной и летом на пике популярности были джинсы цвета кокосового молока, экрю и сливочного масла, то на осень следует присмотреть оттенки голубого, синего, серого и черного.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать джинсы, если вы ходите в офис или на деловые встречи.

С джинсами можно создать как кежуал-образы, так и более деловые, сдержанные и на каждый день.

Синие джинсы + черное пальто + лоферы + носки

Для стильного повседневного лука надевайте прямые джинсы, бордовый свитер и длинное черное пальто. Дополните образ носками в тон свитеру и классическими черными лоферами.

Базовый лук с джинсами (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Прямые джинсы + белая рубашка + каблуки

Еще один вариант на осень-2024: белая рубашка или блузка, голубые джинсы прямого кроя и туфли на высоких каблуках. Такой лук можно дополнить пиджаком и пойти в офис, а вечером в нем же отправиться на свидание.

Лук с джинсами в офис или на свидание (фото: instagram.com/sasha.mei)

Темно-синие джинсы + тренч + слингбэки

Синие джинсы можно носить с лонгсливом, свитером или водолазкой. Добавляем к ним бежевый тренч и черные слингбэки на небольшом каблуке. Завершит образ небольшая кожаная сумка.

Образ с тренчем (фото: instagram.com/claradyrhauge)

Узкие джинсы + водолазка + пальто + балетки

Для тех, кто любит джинсы скинни, подойдет образ, состоящий из таких брюк из денима, белого гольфа-водолазки, балеток с острыми носками и коричневого пальто.

Вариант лука на осень (фото: instagram.com/sylviemus_)

Прямые джинсы + джемпер + ботильоны

Самый простой лук, который подойдет как для рабочих будней, так и для похода в кино или кафе на выходных. Прямые джинсы насыщенного синего оттенка дополняем серо-коричневым свитером и ботильонами на каблуках. Завершат образ сумка кросс-боди и кожаная куртка.

Универсальный вариант (фото: instagram.com/smythsisters)

Джинсы + пиджак

Джинсы можно сочетать как с классическими моделями пиджаков, так и с необычными. Просто наденьте на футболку или лонгслив теплый блейзер или куртку и пояс, подчеркивающий талию. Дополните образ классической парой обуви, например, ботинками, лоферами или даже каблуками.

Вариант с пиджаком (фото: instagram.com/camillecharriere)

Ранее мы рассказали, как одевается первая леди Елена Зеленская и какие тренды выбирает.

Также читайте о 5 трендах, набирающих популярность осенью 2024 года.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: MARILYN, Sasha Mei, Clara Dyrhauge, Sylvie Mus, Marianne Smyth, Сamille Сharriere.

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