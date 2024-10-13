С чем носить джинсы: 5 модных образов на холодную погоду с ковбойскими сапогами и ботильонами

В гардеробе каждой модницы можно найти несколько пар джинсов. И если вы уже знаете, как создать с ними классические образы , обратите внимание, с какой обувью сочетать брюки из денима в этом сезоне, чтобы быть в тренде.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как в этом сезоне носить джинсы с самой модной обувью и верхней одеждой.

Тренч + голубые джинсы + коричневые ботильоны

Для повседневного образа надевайте любимые голубые джинсы прямого кроя. Дополните их базовой футболкой или гольфом-водолазкой, коричневыми ботильонами на устойчивом каблуке и небольшой сумкой под кожу крокодила.

Образ с тренчем на осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Стеганая куртка + белые джинсы + ботинки челси

На пике популярности светлые оттенки джинсов: цвет кокосового молока, экрю, сливочного масла. Осенью их можно сочетать с контрастным верхом и обувью. Например, с черной стеганой курткой, которая сейчас также в тренде.

Стильный монохромный лук (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джемпер + рваные джинсы + ковбойские сапоги

Если вы уже присмотрели на осень ковбойские сапоги из замши, самое время стилизовать их с рваными джинсами. Дополните образ теплым свитером и небольшой сумкой. Сверху также можно накинуть куртку в стиле кантри.

Вариант образа с ковбойскими сапогами (фото: instagram.com/alicezielasko)

Жакет оверсайз + синие джинсы + ботильоны с квадратным носком

Вариант образа в офис: надевайте рубашку, трикотажную жилетку и массивный серый пиджак. Дополните лук синими джинсами с широкими штанинами и обувью с квадратным носком.

Стильный образ на деловую встречу (фото: instagram.com/amalie_gassmann)

Кожаный тренч + мешковатые джинсы багги + ботильоны на каблуке

Такие джинсы должны быть в гардеробе каждой модницы. Надевайте лонгслив, джинсы багги и тренч из кожи. Дополните лук кожаными ботильонами и тренчем.

Лук на осень (фото: instagram.com/aniyahmorinia)