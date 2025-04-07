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З чим носити білу футболку, щоб не зливатися з натовпом: стильні поради на весну-літо

Як стилізувати білу футболку (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Навесні хочеться приміряти стильні "луки", але проводити тотальне оновлення гардероба - недешево й важко. Тому можна навчитися стилізуватися базові речі, як-от звичайна біла футболка.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогерки Джессіки Скай в Instagram розповідає, як зібрати трендовий образ на весну з речей, які можна знайти у власній шафі.

Як стилізувати білу футболку

Універсальність базових речей в тому, що їх дуже легко поєднувати з іншими. І кожного разу можна отримати новий "лук" - просто змінюйте 1-2 елементи свого вбрання.

Біла футболка чудово поєднується з:

  • класичним подовженим тренчем
  • прямими джинсами (без малюнків та камінчиків)
  • повсякденними кросівками.

Просто підкресліть свою оригінальність декількома аксесуарами. Візьміть акцентну хустку та пов'яжіть його на шию, доповніть образ стильними окулярами та беріть улюблену сумочку - прості базові речі та трендові "родзинки" зроблять вас наймоднішою.

 

Цей "лук" не лише стильний, а ще й зручний, особливо зараз. Навесні погода мінлива, а тому поєднання футболки з тренчем врятує вас від температурних стрибків. Якщо прохолодно - застебніть верхній одяг та не бійтеся вітру чи дощу. Якщо ж спекотно - знімайте тренч та ловіть сонячні промені в футболці. 

Що в тренді цієї весни 

В інтерв'ю РБК-Україна стилістка Галина Денисюк розповіла, що цей сезон точно буде яскравим. І кожна модниця знайде тренд для себе.

Весна 2025 року буде цікавою, бо мода зараз дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що люди все більше хочуть виражати індивідуальність, тому тренди стають гнучкими. Я б сказала, що це буде сезон сміливих рішень - і в кольорах, і в силуетах", - зазначила Галина.

Головні тренди весни

  • Прозорі тканини
  • Стиль бохо-шик
  • Асиметричні силуети
  • Максималізм в аксесуарах
  • Спортивний шик
  • Романтичні мотиви
  • Твідові костюми
  • Анімалістичні принти
  • Смугасті візерунки
  • Пастельні та яскраві кольори.
 
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