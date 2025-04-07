З чим носити білу футболку, щоб не зливатися з натовпом: стильні поради на весну-літо

Як стилізувати білу футболку

Універсальність базових речей в тому, що їх дуже легко поєднувати з іншими. І кожного разу можна отримати новий "лук" - просто змінюйте 1-2 елементи свого вбрання.

Біла футболка чудово поєднується з:

класичним подовженим тренчем

прямими джинсами (без малюнків та камінчиків)

повсякденними кросівками.

Просто підкресліть свою оригінальність декількома аксесуарами. Візьміть акцентну хустку та пов'яжіть його на шию, доповніть образ стильними окулярами та беріть улюблену сумочку - прості базові речі та трендові "родзинки" зроблять вас наймоднішою.

Цей "лук" не лише стильний, а ще й зручний, особливо зараз. Навесні погода мінлива, а тому поєднання футболки з тренчем врятує вас від температурних стрибків. Якщо прохолодно - застебніть верхній одяг та не бійтеся вітру чи дощу. Якщо ж спекотно - знімайте тренч та ловіть сонячні промені в футболці.

Що в тренді цієї весни

В інтерв'ю РБК-Україна стилістка Галина Денисюк розповіла, що цей сезон точно буде яскравим. І кожна модниця знайде тренд для себе.

“Весна 2025 року буде цікавою, бо мода зараз дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що люди все більше хочуть виражати індивідуальність, тому тренди стають гнучкими. Я б сказала, що це буде сезон сміливих рішень - і в кольорах, і в силуетах", - зазначила Галина.

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