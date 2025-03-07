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Леді Гага випустила довгоочікуваний альбом "Mayhem", над яким працювала 5 років

П'ятниця 07 березня 2025 13:40
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Леді Гага випустила довгоочікуваний альбом "Mayhem", над яким працювала 5 років Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська співачка Леді Гага випустила новий альбом "Mayhem", який став її першою повноцінною роботою за останні п’ять років. Альбом містить 14 треків, серед яких вже відомі хіти "Die With a Smile", "Disease" та "Abracadabra".

Що відомо про нову роботу знаменитості та які відгуки у критиків - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про альбом "Mayhem"

В записі "Mayhem" брали участь Бруно Марс та французький електронний музикант Gesaffelstein.

Першого можна почути в треку "Die With a Smile", а другого - в "Killah". Також над матеріалом працював бізнесмен і підприємець Майкл Поланскі, який є нареченим Леді Гаги.

Він став співавтором багатьох пісень. Для створення треку "Abracadabra" Гага використала семпл з композиції "Spellbound" гурту Siouxsie and the Banshees - учасники цього колективу зазначені в авторських даних пісні.

Під час анонсу "Mayhem" Леді Гага говорила про музичне різноманіття альбому та вплив різних жанрів і артистів, зокрема альтернативи 1990-х, французької електроніки, Дейвіда Боуї та Принса.

Вона також натякнула на схожість нового релізу з її ранніми роботами, зокрема хітом "Bad Romance".

Зараз новий альбом зірки очолює чарт iTunes у 28 країнах та Apple Music у шести країнах.

Леді Гага - Disease

Леді Гага - Garden Of Eden

Леді Гага - Perfect Celebrity

Леді Гага - Vanish Into You

Леді Гага - Zombieboy

Леді Гага - LoveDrug

Леді Гага - How Bad Do U Want Me

Леді Гага - Don't Call Tonight

Леді Гага - Shadow Of A Man

Леді Гага - The Beast

Леді Гага - Blade Of Grass

Що кажуть критики

Рецензент The Guardian описав альбом як "підтвердження основних цінностей Гаги" і відзначив його електронне, хаусове і диско звучання, а також яскраві приспіви.

В The Times співачку похвалили за "триумфальне повернення до поп-музики, яка колись принесла їй славу".

Журналіст Variety відмітив у "Mayhem" певне "переосмислення" та нагадування про кращі ідеї Леді Гаги.

Газета The Telegraph порівняла альбом з "таранним нападом" в позитивному сенсі, підкресливши, що на фоні досить однотипної поп-музики, Леді Гага вигідно вирізняється.

Єдина негативна рецензія на альбом надійшла від Slant, який назвав платівку нудною.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube Леді Гаги, The Guardian, The Times, Variety, The Telegraph, Slant.

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