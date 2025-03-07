Леді Гага випустила довгоочікуваний альбом "Mayhem", над яким працювала 5 років
Американська співачка Леді Гага випустила новий альбом "Mayhem", який став її першою повноцінною роботою за останні п’ять років. Альбом містить 14 треків, серед яких вже відомі хіти "Die With a Smile", "Disease" та "Abracadabra".
Що відомо про нову роботу знаменитості та які відгуки у критиків - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Що відомо про альбом "Mayhem"
В записі "Mayhem" брали участь Бруно Марс та французький електронний музикант Gesaffelstein.
Першого можна почути в треку "Die With a Smile", а другого - в "Killah". Також над матеріалом працював бізнесмен і підприємець Майкл Поланскі, який є нареченим Леді Гаги.
Він став співавтором багатьох пісень. Для створення треку "Abracadabra" Гага використала семпл з композиції "Spellbound" гурту Siouxsie and the Banshees - учасники цього колективу зазначені в авторських даних пісні.
Під час анонсу "Mayhem" Леді Гага говорила про музичне різноманіття альбому та вплив різних жанрів і артистів, зокрема альтернативи 1990-х, французької електроніки, Дейвіда Боуї та Принса.
Вона також натякнула на схожість нового релізу з її ранніми роботами, зокрема хітом "Bad Romance".
Зараз новий альбом зірки очолює чарт iTunes у 28 країнах та Apple Music у шести країнах.
Леді Гага - Disease
Леді Гага - Garden Of Eden
Леді Гага - Perfect Celebrity
Леді Гага - Vanish Into You
Леді Гага - Zombieboy
Леді Гага - LoveDrug
Леді Гага - How Bad Do U Want Me
Леді Гага - Don't Call Tonight
Леді Гага - Shadow Of A Man
Леді Гага - The Beast
Леді Гага - Blade Of Grass
Що кажуть критики
Рецензент The Guardian описав альбом як "підтвердження основних цінностей Гаги" і відзначив його електронне, хаусове і диско звучання, а також яскраві приспіви.
В The Times співачку похвалили за "триумфальне повернення до поп-музики, яка колись принесла їй славу".
Журналіст Variety відмітив у "Mayhem" певне "переосмислення" та нагадування про кращі ідеї Леді Гаги.
Газета The Telegraph порівняла альбом з "таранним нападом" в позитивному сенсі, підкресливши, що на фоні досить однотипної поп-музики, Леді Гага вигідно вирізняється.
Єдина негативна рецензія на альбом надійшла від Slant, який назвав платівку нудною.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube Леді Гаги, The Guardian, The Times, Variety, The Telegraph, Slant.