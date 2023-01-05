Чем можно заменить сливочное масло: отличные варианты для каши, бутербродов и выпечки

Сливочное масло является постоянным продуктом, который мы используем в пищу почти ежедневно. Порой хочется заменить его на что-то более полезное или менее калорийное, а порой - масло в холодильнике закончилось, а кашу приправить нечем.

Чем заменить масло в выпечке

Самый простой способ - взять маргарин или растительное масло. Более вкусные варианты замены, которые сделают выпечку воздушной и мягкой - творог, кефир, йогурт, сыр рикотта. В некоторых случаях можно масло заменить фруктовым или овощным пюре.

Чем заменить масло на бутербродах

Для сладких бутербродов отлично подойдет ореховая паста. Для бутербродов с рыбой или сыром можно использовать тахини, сырную пасту или пасту из авокадо.

Для мясных бутербродов возьмите пасту из вяленых бутербродов, хрен, горчицу или хумус.

Еще можно сделать овощной паштет с яйцом и зеленью, пасту из фасоли. Такие пасты и паштеты станут отличной заменой масла на бутербродах.

Чем еще можно заменить сливочное масло

Кокосовое масло. При покупке обращайте внимание, чтобы оно было пригодно для пищи, а не косметическое. Бывает очищенное и неочищенное кокосовое масло. Очищенное используют в выпечку и на нем можно жарить, неочищенное добавляют в напитки и салаты.

Топленое масло. Подойдет тем, у кого непереносимость молочным продуктов, так как в нем почти нет молочных белков. Можно добавлять в выпечку, мазать на хлеб и использовать для жарки.

Миндальное масло. Использовать такое масло при высоких температурах не рекомендуется, и оно теряет все свои полезные свойства. Им можно заправить салаты, намазать на бутерброд или положить в кашу.

Масло из рисовых отрубей. Его широко применяют в кулинарии и используют для жарки и тушения. Высоких температур оно не боится. Такое масло еще считается эликсиром молодости, так как оно насыщено витаминами.

Банан. Для бутербродов банан не очень подойдет, но вот в выпечку его можно добавлять вместо масла совершенно спокойно. З ним можно печь маффины, кексы или печенье.

Тыква. Отлично для выпечки подойдет тыква. Текстура, вкус и полезность - в разы выше, чем у масла.

Яблоки. При приготовлении соуса или глазури, для обжарки мяса или в выпечку можно добавлять яблочное пюре. Калорийность блюда будет ниже, а польза - выше.