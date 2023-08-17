Чим можна закрити вікна в будинку від сонця: 5 дієвих методів

Багато хто мріє про великі вікна в будинку. Однак, під час сильної спеки такі вікна є джерелом додаткового тепла. Сонце розжарюватиме повітря і від цього страждають люди та тварини.

Чим закрити вікна від сонця - читайте нижче.

Які способи допоможуть

Тонувальна плівка

Тонування є очевидним та ефективним рішенням - плівка наклеюється прямо на вікно.

Плівка відбиває ультрафіолет і не пропускає тепло всередину приміщення, але це один із найдорожчих способів захисту від сонця.

Штори

Такий спосіб також є дієвим, але варто пам'ятати, що тканина може як охолодити, і нагріти приміщення.

Жалюзі

Вони бувають зовнішніми та внутрішніми. Для захисту лише скла краще брати горизонтального типу.

Гармонійно виглядають бамбукові, вони добре поєднуються з дерев'яними меблями. Металеві жалюзі у приміщенні можуть сильно нагріватися. Цього можна уникнути, якщо використовувати зовнішні жалюзі.

Також зовнішні можуть запобігти небажаному проникненню в дім.

Ролери

Зовні нагадують повністю закриті жалюзі, тому це також непоганий спосіб, як можна закрити вікна від сонця. Особливо якщо йдеться про приватний будинок.

Фольга та папір

Вікно, закрите папером або фольгою, повністю перешкоджає попаданню світла всередину приміщення, тому навіть вдень доведеться вмикати світло.

Як охолодити кімнату влітку

Відкрийте усі двері навстіж у будинку

Для охолодження кімнат потрібна хороша циркуляція повітря. Можна ще увімкнути вентилятор. Це забезпечить рух повітря і не дасть накопичуватися теплу.

Увімкніть витяжки

Це можна зробити у кухні та у ванній кімнаті. Такий метод допоможе позбутися гарячого повітря.

Відкрийте усі вікна на ніч

Увечері температура трохи знижується, тому варто скористатися такою порадою. Тоді у дім буде надходити лише свіже прохолодне повітря.

Зволожуйте повітря у приміщенні

Для цього тобі навіть не знадобиться спеціальний зволожувач, просто візьміть спрей і налийте у нього воду. Розпорошуй його щогодини.