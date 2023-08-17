Чем можно закрыть окна в доме от солнца: 5 действенных методов

Многие мечтают о больших окнах в доме. Однако при сильной жаре такие окна являются источником дополнительного тепла. Солнце будет раскалять воздух и от этого страдают люди и животные.

Чем закрыть окна от солнца - читайте ниже.

Какие способы помогут

Тонировочная пленка

Тонирование является очевидным и эффективным решением - пленка наклеивается прямо на окно.

Пленка отражает ультрафиолет и не пропускает тепло внутрь помещения, но это один из самых дорогих способов защиты от солнца.

Шторы

Такой способ также является действенным, но следует помнить, что ткань может как охладить, так и нагреть помещение.

Жалюзи

Они бивают внешними и внутренними. Для защиты только стекла лучше брать горизонтальный тип.

Гармонично смотрятся бамбуковые, они хорошо сочетаются с деревянной мебелью. Металлические жалюзи могут сильно нагреваться в помещении. Этого можно избежать, если использовать наружные жалюзи.

Также внешние могут предотвратить нежелательное проникновение в дом.

Роллеры

Внешне напоминают полностью закрытые жалюзи, поэтому это тоже неплохой способ, как можно закрыть окна от солнца. Особенно если речь идет о частном доме.

Фольга и бумага

Окно, закрытое бумагой или фольгой, полностью препятствует попаданию света внутрь помещения, поэтому даже днем придется включать свет.

Как охладить комнату летом

Откройте все двери настежь в доме

Для охлаждения комнат требуется хорошая циркуляция воздуха. Можно включить вентилятор. Это обеспечит движение воздуха и не позволит накапливаться теплу.

Включите вытяжки

Это можно сделать в кухне и ванной комнате. Такой метод поможет избавиться от горячего воздуха.

Откройте все окна на ночь

Вечером температура немного снижается, поэтому следует воспользоваться таким советом. Тогда в дом будет поступать только свежий прохладный воздух.

Увлажняйте воздух в помещении

Для этого тебе даже не понадобится специальный увлажнитель, просто возьмите спрей и налейте в него воду. Распыляй его каждый час.