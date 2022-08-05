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Никогда не спите голышом в жаркую погоду. Эксперт объяснил, почему это ошибка

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 15:50
Никогда не спите голышом в жаркую погоду. Эксперт объяснил, почему это ошибка Фото: Почему нельзя спать без одежды в жару (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто жара мешает нам не только днем, но и ночью. Это значительно влияет на качество сна. Для некоторых спать голышом кажется хорошим решением.

Специалисты предостерегают от этой вредной привычки, пишет Sante.

Эксперты сообщают, что даже в жару, лучше спать в пижаме.

Почему не стоит спать без одежды

"Сон голым всегда кажется лучшим решением для большинства людей, когда действительно жарко, но это миф", — рассказал эксперт по сну Кристабель Мадженди.

Оказывается, в пижаме ткань отводит пот от тела, и вы чувствуете себя более комфортно.

"Когда вы спите обнаженным, пот накапливается на вашем теле и остается там. С другой стороны, ткань пижамы отводит влагу от тела, поэтому сон голышом совсем не помогает остыть", — поясняет специалист.

Рекомендуется держать окна, жалюзи и шторы закрытыми в течение дня, чтобы не допустить жары.

Опасно ли спать с вентилятором?

Согласно Sleep Advisor, сон с включенным вентилятором может вызвать аллергию, сухость кожи и вызвать мышечные боли.

Поэтому лучше охладите комнату до сна, но во время самого отдыха не включайте вентилятор.

Напомним, что недавно исследователи выяснили, как лучше спать, чтобы лицо выглядело моложе.

А также мы писали о практике спать в носках, и к чему это может привести.

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