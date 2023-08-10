Чим можна легко замінити картоплю в супі, борщі чи салатах

У супі

Для заміни картоплі у перших стравах можна використовувати різні овочі. Наприклад:

Цвітна капуста – додасть яскравості вашому супу, наситить його вітамінами та корисними речовинами.

Батат - цей овоч ще називають солодкою картоплею. Батат надасть супу ніжність та текстуру. А ще він багатий на антиоксиданти та клітковину.

Боби - вибирайте те, що вам до смаку: сочевиця, квасоля чи нут. Вони всі чудово допоможуть замінити картоплю в супі, і збагатять вашу страву корисними речовинами та білком.

У борщі

Ну, який борщ без картоплі? Але й тут можна легко замінити цей овоч на щось інше.

Корінь пастернаку - цей овоч схожий на моркву, але він додасть борщу неповторного смаку та аромату. А ще в ньому багато вітаміну В та антиоксидантів.

Ріпа – використовуйте цей коренеплід для створення цікавого варіанта вашого борщу. Ріпа додасть ніжного смаку та аромату, а ще наситить страву клітковиною та мінералами.

Кабачки - наріжте кабачки кубиками та додайте до борщу за пару хвилин до готовності. Ваша страва стане легшою та ніжнішою.

У салатах

Влітку додавати картоплю в салат не дуже хочеться, тому багато кулінарів шукають заміну цьому овочу.