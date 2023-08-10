Чем можно легко заменить картофель в супе, борще или салатах

В супе

Для замены картофеля в первых блюдах можно использовать различные овощи. Например:

Цветная капуста - добавит яркости вашему супу, насытит его витаминами и полезными веществами.

Батат - этот овощ еще называют сладким картофелем. Батат придаст супу нежность и текстуру. А еще он богат на антиоксиданты и клетчатку.

Бобы - выбирайте то, что вам по вкусу: чечевица, фасоль или нут. Они все отлично помогут заменить картофель в супе, и обогатят ваше блюдо полезными веществами и белком.

В борще

Ну какой борщ без картофеля? Но и тут можно очень легко заменить этот овощ на что-то другое.

Корень пастернака - этот овощ похож на морковь, но он придаст борщу неповторимый вкус и аромат. А еще в нем много витамина В и антиоксидантов.

Репа - используйте этот корнеплод для создания интересного варианта вашего борща. Репа добавит нежного вкуса и аромата, а еще насытит блюдо клетчаткой и минералами.

Кабачки - нарежьте кабачки кубиками и добавьте в борщ за пару минут до готовности. Ваше блюдо станет более легким и нежным.

В салатах

Летом добавлять картофель в салат не очень хочется, поэтому многие кулинары ищут замену этому овощу.