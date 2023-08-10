Чем можно легко заменить картофель в супе, борще или салатах

Картофель относится к тем продуктам, которые есть в нашем рационе почти всегда. Без этого овоща нельзя приготовить первые блюда или сытные овощные салаты. Однако заменить картофель в привычных блюдах можно. И альтернативные продукты не только сделают блюдо здоровым, но и добавят ему сытности.
Чем можно заменить картофель в супах, борще или салатах - читайте ниже.
В супе
Для замены картофеля в первых блюдах можно использовать различные овощи. Например:
Цветная капуста - добавит яркости вашему супу, насытит его витаминами и полезными веществами.
Батат - этот овощ еще называют сладким картофелем. Батат придаст супу нежность и текстуру. А еще он богат на антиоксиданты и клетчатку.
Бобы - выбирайте то, что вам по вкусу: чечевица, фасоль или нут. Они все отлично помогут заменить картофель в супе, и обогатят ваше блюдо полезными веществами и белком.
В борще
Ну какой борщ без картофеля? Но и тут можно очень легко заменить этот овощ на что-то другое.
Корень пастернака - этот овощ похож на морковь, но он придаст борщу неповторимый вкус и аромат. А еще в нем много витамина В и антиоксидантов.
Репа - используйте этот корнеплод для создания интересного варианта вашего борща. Репа добавит нежного вкуса и аромата, а еще насытит блюдо клетчаткой и минералами.
Кабачки - нарежьте кабачки кубиками и добавьте в борщ за пару минут до готовности. Ваше блюдо станет более легким и нежным.
В салатах
Летом добавлять картофель в салат не очень хочется, поэтому многие кулинары ищут замену этому овощу.
Авокадо - салат приобретет кремовую структуру и богатый вкус. В нем полно здоровых жиров и витаминов.
Цукини - используйте в салатах цукини вместо картофеля, и вы получите легкое и освежающее блюдо. В этом овоще много клетчатки, витаминов С и К.
Сладкий перец - добавьте кусочки разноцветного сладкого перца в салат для яркости и хрустящей текстуры. В этом овоще много антиоксидантов.