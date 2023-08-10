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Чем можно легко заменить картофель в супе, борще или салатах

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Четверг 10 августа 2023 21:02
Чем можно легко заменить картофель в супе, борще или салатах Чем можно легко заменить картофель в супах и салатах (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Картофель относится к тем продуктам, которые есть в нашем рационе почти всегда. Без этого овоща нельзя приготовить первые блюда или сытные овощные салаты. Однако заменить картофель в привычных блюдах можно. И альтернативные продукты не только сделают блюдо здоровым, но и добавят ему сытности.

Чем можно заменить картофель в супах, борще или салатах - читайте ниже.

В супе

Для замены картофеля в первых блюдах можно использовать различные овощи. Например:

  • Цветная капуста - добавит яркости вашему супу, насытит его витаминами и полезными веществами.
  • Батат - этот овощ еще называют сладким картофелем. Батат придаст супу нежность и текстуру. А еще он богат на антиоксиданты и клетчатку.
  • Бобы - выбирайте то, что вам по вкусу: чечевица, фасоль или нут. Они все отлично помогут заменить картофель в супе, и обогатят ваше блюдо полезными веществами и белком.

В борще

Ну какой борщ без картофеля? Но и тут можно очень легко заменить этот овощ на что-то другое.

  • Корень пастернака - этот овощ похож на морковь, но он придаст борщу неповторимый вкус и аромат. А еще в нем много витамина В и антиоксидантов.
  • Репа - используйте этот корнеплод для создания интересного варианта вашего борща. Репа добавит нежного вкуса и аромата, а еще насытит блюдо клетчаткой и минералами.
  • Кабачки - нарежьте кабачки кубиками и добавьте в борщ за пару минут до готовности. Ваше блюдо станет более легким и нежным.

В салатах

Летом добавлять картофель в салат не очень хочется, поэтому многие кулинары ищут замену этому овощу.

  • Авокадо - салат приобретет кремовую структуру и богатый вкус. В нем полно здоровых жиров и витаминов.
  • Цукини - используйте в салатах цукини вместо картофеля, и вы получите легкое и освежающее блюдо. В этом овоще много клетчатки, витаминов С и К.
  • Сладкий перец - добавьте кусочки разноцветного сладкого перца в салат для яркости и хрустящей текстуры. В этом овоще много антиоксидантов.

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