Чим млинці відрізняються від налисників і як їх готувати правильно

Млинці чи налисники - як правильно казати? Часто ці слова вживаються як синоніми для одної страви, та насправді є суттєва різниця.

Використані джерела при підготовці матеріалу: сайт "Автентична Україна", книга В. Гнатюк "Народня пожива і спосіб її приправи у східній Галичині", книга З. Клиновецької "Страви й напитки в Україні", книга О. Франко "Практична кухня".

Про те, чим відрізняються налисники від млинців зовнішньо і за рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке млинці

Хоча зараз чимало хто при слові млинці уявляє страву з рідкого тіста, яке підсмажувалося на пательні до золотої скоринки, неодмінно було тоненьким та мало начинку, це дещо хибне уявлення.

Млинці не були надто пухкими, однак їх не робили й цілеспрямовано тонкими. До того ж їх здебільшого вживали без начинки, на відміну від їхніх родичів - налисників.

Млинці (фото: wikipedia.org)

Як готували млинці

Для того, щоб приготувати млинці, використовували пшеничне, гречане або кукурудзяне борошно, або навіть пшоно чи манку. Тісто не було рідким, а самі ж млинці, які випікалися на добре розігрітій пательні, були досить щільної консистенції - особливо, якщо до тіста додавали дріжджі та давали йому настоятися.

Крім цього, існує думка, що млинці з густого дріжджового тіста є запозиченою стравою, однак точна історія їхнього виникнення невідома.

Що таке налисники

Налисники - це радше назва для готової страви, аніж метод приготування млинців. Хоча й тісто в цьому виді млинців значно тонше та еластичніше, головною рисою все ж є солодка або солона начинка, яка є обов'язковою для налисників - на відміну від млинців.

На лист підсмаженого тіста викладають м’ясо, сир, гриби, різноманітні фрукти, ягоди, варення - і загортають налисник або ж складають трикутником чи квадратом.

А ще налисники - традиційна страва української та польської кухонь.

Налисники готують з начинкою та складають трикутником (фото: Freepik)

Як готують налисники

Для того, щоб в нього було можливо загорнути начинку, лист тіста робили більшим, еластичнішим та тоншим, ніж для млинців. Відповідно й зазвичай прісне тісто для налисників робили досить рідким та без додавання дріжджів - і випікали на розігрітій пательні.

При цьому, надлишок тіста на пательні небажаний - адже тоді лист буде затовстим.

А на території Чернігівщини налисники готували з маком або домашнім сиром, запікаючи згорнутий лист тіста в печі, з додаванням вершкового масла.