Чим корисний виноград і кому його їсти категорично не можна

Виноград - це не просто поживний фрукт, його вирощують для виготовлення вина. Він буває різних кольорів, включаючи зелений, червоний, чорний, жовтий та рожевий. У деяких сортів винограду є кісточки, а в деяких їх немає.
Завдяки своїм високим поживним та антиоксидантним властивостям виноград має численні переваги для здоров'я. Одна чашка винограду містить такі поживні речовини, як клітковина, мідь, вітамін К, тіамін (вітамін В1), рибофлавін (вітамін В2), вітамін В6, калій, вітамін С та вітамін Е.
Які переваги вживання винограду?
Оскільки виноград містить калій, він допоможе знизити кров'яний тиск.
Дослідження показують, що виноград може захистити від високого рівня холестерину, зменшуючи його всмоктування
Виноград багатий на кілька потужних антиоксидантів. На думку фахівців, найвища концентрація антиоксидантів міститься в шкірці та кісточках винограду.
Антиоксиданти у винограді можуть захистити від деяких видів раку
Помірне вживання винограду також допоможе захистити від діабету і знизити рівень цукру в крові.
Виноград знижує ризик запорів
Кому не можна їсти виноград
Вживання великої кількості винограду може спричинити діарею
У деяких людей бувають алергічні реакції на виноград та його продукти.
Деякі інші побічні ефекти можуть включати кашель, сухість у роті та головний біль.
Люди, які приймають бета-блокатори, повинні помірно вживати виноград з високим вмістом калію.
Виноград не рекомендується вживати в останній триместр вагітності