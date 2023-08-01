Названо види хліба, які є найкориснішими для здоров'я

Хліб входить у щоденний раціон кожного українця. Проте мало хто з нас замислюється наскільки цей продукт поживний та який з його видів найкорисніший.

Про це пише нутриціолог Юлія Романчук у своєму Instagram.

Цільнозерновий хліб

Такий вид хліба містить клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Цей продукти позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту та підтримує стабільний рівень цукру в крові.

Гречаний хліб

Цей хліб містить багато білка, вітамінів групи В, залізо, магній і фосфор. Також він має низький глікемічний індекс та теж позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Хліб на заквасці

Продукт сприяє кращому перетравленню їжі. До того ж ферментація на заквасці полегшує засвоєння мінералів, таких як залізо, цинк, магній, білка та вуглеводів. Також він чудово підходить для тих, в кого непереносимість глютену.

Користь хліба для здоров'я

Хліб містить вуглеводи, які є основним джерелом енергії для організму. До того ж цей продукт містить вітаміни групи B, які необхідні для нормального функціонування нервової системи, обміну речовин та інших процесів в організмі.

Хліб, виготовлений зі цільного зерна, багатий на харчові волокна, які сприяють нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, покращенню травлення та запобігають закрепам.

Також може забезпечити відчуття ситості та допомогти уникнути перекусів висококалорійними продуктами

Регулярне споживання хліба з цілого зерна, зменшує ризик розвитку хронічних захворювань таких як рак та діабет.

Крім того, цей продукт відіграє важливу роль у багатьох культурах і традиціях. Він є символом об'єднання та гостинності, що сприяє взаєморозумінню та відчуттю спільності.