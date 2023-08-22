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Чем полезен виноград и кому его есть категорически нельзя

Фото: Чем полезен виноград (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Виноград - это не просто питательный фрукт, его также выращивают для изготовления вина. Он бывает разных цветов, включая зеленый, красный, черный, желтый и розовый. У некоторых сортов винограда есть косточки, а у некоторых - их нет.

Чем полезен этот летний фрукт, рассказали в издании Financial Express.

Чем полезен виноград

Благодаря своим высоким питательным и антиоксидантным свойствам виноград обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Одна чашка винограда содержит такие питательные вещества, как клетчатка, медь, витамин К, тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), витамин В6, калий, витамин С и витамин Е.

Каковы преимущества употребления винограда?

  • Поскольку виноград содержит калий, он может помочь снизить кровяное давление
  • Исследования показывают, что виноград может защитить от высокого уровня холестерина, уменьшая его всасывание
  • Виноград богат несколькими мощными антиоксидантами. По мнению специалистов, самая высокая концентрация антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда
  • Антиоксиданты в винограде могут защитить от некоторых видов рака
  • Умеренное употребление винограда также может помочь защитить от диабета и снизить уровень сахара в крови
  • Виноград снижает риск запоров

Кому нельзя есть виноград 

  • Употребление большого количества винограда может вызвать диарею
  • У некоторых людей бывают аллергические реакции на виноград и его продукты
  • Некоторые другие побочные эффекты могут включать кашель, сухость во рту и головную боль
  • Люди, принимающие бета-блокаторы, должны умеренно употреблять виноград с высоким содержанием калия
  • Виноград не рекомендуется употреблять в последний триместр беременности

 

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Кстати, названы виды хлеба, которые наиболее полезны для здоровья.

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