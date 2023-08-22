Чем полезен виноград и кому его есть категорически нельзя

Виноград - это не просто питательный фрукт, его также выращивают для изготовления вина. Он бывает разных цветов, включая зеленый, красный, черный, желтый и розовый. У некоторых сортов винограда есть косточки, а у некоторых - их нет.
Благодаря своим высоким питательным и антиоксидантным свойствам виноград обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Одна чашка винограда содержит такие питательные вещества, как клетчатка, медь, витамин К, тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), витамин В6, калий, витамин С и витамин Е.
Каковы преимущества употребления винограда?
Поскольку виноград содержит калий, он может помочь снизить кровяное давление
Исследования показывают, что виноград может защитить от высокого уровня холестерина, уменьшая его всасывание
Виноград богат несколькими мощными антиоксидантами. По мнению специалистов, самая высокая концентрация антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда
Антиоксиданты в винограде могут защитить от некоторых видов рака
Умеренное употребление винограда также может помочь защитить от диабета и снизить уровень сахара в крови
Виноград снижает риск запоров
Кому нельзя есть виноград
Употребление большого количества винограда может вызвать диарею
У некоторых людей бывают аллергические реакции на виноград и его продукты
Некоторые другие побочные эффекты могут включать кашель, сухость во рту и головную боль
Люди, принимающие бета-блокаторы, должны умеренно употреблять виноград с высоким содержанием калия
Виноград не рекомендуется употреблять в последний триместр беременности