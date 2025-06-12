Чілдрен Кінофест повертається: все, що варто знати перед візитом

З 13 по 22 червня в Україні пройде 12-й Чілдрен Кінофест - найбільший національний фестиваль кіно для дітей та підлітків. Безкоштовні покази відбудуться в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя та Чернігова. Також деякі секції програми будуть доступними для онлайн-перегляду.
Цьогорічна програма насичена цікавими картинами, тому РБК-Україна (проект Styler) виокремило для вас 5 основних причин відвідати цей чудовий фестиваль.
В основній програмі представлено 7 сімейних картин із різних європейських країн, кожна з яких здатна одночасно розважити й розчулити. Різні жанри, різні візуальні стилі - глядачі та глядачки зможуть обрати кіно на будь-який смак.
В програмі:
Фестивалю є що запропонувати й досвідченим кіноманам, адже в програму увійшли кілька стрічок від титулованих режисерів.
У рамках міжнародного конкурсу буде показана анімаційна картина "Мая, дай мені назву" від оскароносного француза Мішеля Гондрі ("Вічне сяйво чистого розуму", "Піна днів" та серіал "Жартую").
У паралельній програмі "Найцінніший вантаж" демонструватиметься однойменна анімація від ще одного володаря "Оскару" Мішеля Азанавічуса ("Артист", "Молодий Годар"), який нещодавно приїздив до України щоби представити свій проєкт.
Якщо вже згадали спеціальну секцію "Найцінніший вантаж", поговорімо про неї детальніше.
Тут зібрано 3 фільми, які досліджують головну місію дорослих - захист дітей, особливо в буремні часи:
Звично ще однією важливою частиною фестивалю стануть покази фільмів-фіналістів щорічного дитячого кіноконкурсу, оголошеного восени 2024 року.
Серед 19 короткометражних картин професійне журі обере своїх переможців, а відвідувачі та відвідувачки вирішать кому дістанеться приз глядацьких симпатій. Тріумфаторів оголосять на офіційній церемонії закриття.
Окремою позаконкурсною секцією програми стануть два ретроспективні покази. Один із них - німецька пригодницька комедія "Літо сюрпризів", яка стала переможцем минулорічного Чілдрен кінофесту.
Другий фільм - класична сімейна пригода 1969 року "Пеппі Довгапанчоха", показ якої приурочений до 80-річного ювілею з моменту, коли шведська письменниця Астрід Ліндгрен створила цю легендарну героїню.
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