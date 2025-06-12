Чілдрен Кінофест повертається: все, що варто знати перед візитом

Кіно для сімейного перегляду з різних куточків Європи

В основній програмі представлено 7 сімейних картин із різних європейських країн, кожна з яких здатна одночасно розважити й розчулити. Різні жанри, різні візуальні стилі - глядачі та глядачки зможуть обрати кіно на будь-який смак.

В програмі:

польська анімація "Динозаврик" про пригоди маленького диплодока

іспанська фантастика про темпоральні парадокси "Стрибок у часі"

зворушлива історія відносин мовчазного торговця та товариської дівчинки під назвою "Книгоходець" прямісінько з Німеччини

норвезька драма "Ларс. LOL" про щиру дружбу хлопчика із синдромом Дауна

Нові роботи видатних режисерів

Фестивалю є що запропонувати й досвідченим кіноманам, адже в програму увійшли кілька стрічок від титулованих режисерів.

У рамках міжнародного конкурсу буде показана анімаційна картина "Мая, дай мені назву" від оскароносного француза Мішеля Гондрі ("Вічне сяйво чистого розуму", "Піна днів" та серіал "Жартую").

У паралельній програмі "Найцінніший вантаж" демонструватиметься однойменна анімація від ще одного володаря "Оскару" Мішеля Азанавічуса ("Артист", "Молодий Годар"), який нещодавно приїздив до України щоби представити свій проєкт.

Кадр з фільму "Востаннє, як ми були дітьми"

Картини про дитинство у важкі часи

Якщо вже згадали спеціальну секцію "Найцінніший вантаж", поговорімо про неї детальніше.

Тут зібрано 3 фільми, які досліджують головну місію дорослих - захист дітей, особливо в буремні часи:

однойменна французька анімація, події якої розгортаються під час Голокосту

ірландська історія "Зоопарк" про те, як місцеві жителі рятували тварин із зоопарку під час бомбардувань

німецька драма "Як Гітлер вкрав рожевого кролика", що розповідає про переживання однієї дівчинки, яка тікаючи з охопленої нацистами країни, забуває вдома улюблену іграшку - рожевого кролика.

Дитячий кіноконкурс

Звично ще однією важливою частиною фестивалю стануть покази фільмів-фіналістів щорічного дитячого кіноконкурсу, оголошеного восени 2024 року.

Серед 19 короткометражних картин професійне журі обере своїх переможців, а відвідувачі та відвідувачки вирішать кому дістанеться приз глядацьких симпатій. Тріумфаторів оголосять на офіційній церемонії закриття.

Ретроспективні покази

Окремою позаконкурсною секцією програми стануть два ретроспективні покази. Один із них - німецька пригодницька комедія "Літо сюрпризів", яка стала переможцем минулорічного Чілдрен кінофесту.

Другий фільм - класична сімейна пригода 1969 року "Пеппі Довгапанчоха", показ якої приурочений до 80-річного ювілею з моменту, коли шведська письменниця Астрід Ліндгрен створила цю легендарну героїню.