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Чілдрен Кінофест повертається: все, що варто знати перед візитом

Що покажуть на Чілдрен Кінофесті 2025 (кадр з фільму "Пеппі Довгапанчоха")
Автор: Поліна Іваненко

З 13 по 22 червня в Україні пройде 12-й Чілдрен Кінофест - найбільший національний фестиваль кіно для дітей та підлітків. Безкоштовні покази відбудуться в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя та Чернігова. Також деякі секції програми будуть доступними для онлайн-перегляду.

Цьогорічна програма насичена цікавими картинами, тому РБК-Україна (проект Styler) виокремило для вас 5 основних причин відвідати цей чудовий фестиваль.

Кіно для сімейного перегляду з різних куточків Європи

В основній програмі представлено 7 сімейних картин із різних європейських країн, кожна з яких здатна одночасно розважити й розчулити. Різні жанри, різні візуальні стилі - глядачі та глядачки зможуть обрати кіно на будь-який смак. 

В програмі:

  • польська анімація "Динозаврик" про пригоди маленького диплодока
  • іспанська фантастика про темпоральні парадокси "Стрибок у часі"
  • зворушлива історія відносин мовчазного торговця та товариської дівчинки під назвою "Книгоходець" прямісінько з Німеччини
  • норвезька драма "Ларс. LOL" про щиру дружбу хлопчика із синдромом Дауна 

Нові роботи видатних режисерів

Фестивалю є що запропонувати й досвідченим кіноманам, адже в програму увійшли кілька стрічок від титулованих режисерів. 

У рамках міжнародного конкурсу буде показана анімаційна картина "Мая, дай мені назву" від оскароносного француза Мішеля Гондрі ("Вічне сяйво чистого розуму", "Піна днів" та серіал "Жартую"). 

У паралельній програмі "Найцінніший вантаж" демонструватиметься однойменна анімація від ще одного володаря "Оскару" Мішеля Азанавічуса ("Артист", "Молодий Годар"), який нещодавно приїздив до України щоби представити свій проєкт.

Кадр з фільму "Востаннє, як ми були дітьми" 

Картини про дитинство у важкі часи

Якщо вже згадали спеціальну секцію "Найцінніший вантаж", поговорімо про неї детальніше. 

Тут зібрано 3 фільми, які досліджують головну місію дорослих - захист дітей, особливо в буремні часи: 

  • однойменна французька анімація, події якої розгортаються під час Голокосту
  • ірландська історія "Зоопарк" про те, як місцеві жителі рятували тварин із зоопарку під час бомбардувань
  • німецька драма "Як Гітлер вкрав рожевого кролика", що розповідає про переживання однієї дівчинки, яка тікаючи з охопленої нацистами країни, забуває вдома улюблену іграшку - рожевого кролика.

Дитячий кіноконкурс

Звично ще однією важливою частиною фестивалю стануть покази фільмів-фіналістів щорічного дитячого кіноконкурсу, оголошеного восени 2024 року. 

Серед 19 короткометражних картин професійне журі обере своїх переможців, а відвідувачі та відвідувачки вирішать кому дістанеться приз глядацьких симпатій. Тріумфаторів оголосять на офіційній церемонії закриття.

Ретроспективні покази

Окремою позаконкурсною секцією програми стануть два ретроспективні покази. Один із них - німецька пригодницька комедія "Літо сюрпризів", яка стала переможцем минулорічного Чілдрен кінофесту. 

Другий фільм - класична сімейна пригода 1969 року "Пеппі Довгапанчоха", показ якої приурочений до 80-річного ювілею з моменту, коли шведська письменниця Астрід Ліндгрен створила цю легендарну героїню.

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