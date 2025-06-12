Чилдрен Кинофест возвращается: все, что стоит знать перед визитом

Кино для семейного просмотра из разных уголков Европы

В основной программе представлено 7 семейных картин из разных европейских стран, каждая из которых способна одновременно развлечь и умилить. Разные жанры, разные визуальные стили - зрители и зрительницы смогут выбрать кино на любой вкус.

В программе:

польская анимация "Динозаврик" о приключениях маленького диплодока

испанская фантастика о темпоральных парадоксах "Прыжок во времени"

трогательная история отношений молчаливого торговца и общительной девочки под названием "Книгоходец" прямо из Германии

норвежская драма "Ларс. LOL" об искренней дружбе мальчика с синдромом Дауна

Новые работы выдающихся режиссеров

Фестивалю есть что предложить и опытным киноманам, ведь в программу вошли несколько лент от титулованных режиссеров.

В рамках международного конкурса будет показана анимационная картина "Майя, дай мне название" от оскароносного француза Мишеля Гондри ("Вечное сияние чистого разума", "Пена дней" и сериал "Шучу").

В параллельной программе "Самый ценный груз" будет демонстрироваться одноименная анимация от еще одного обладателя "Оскара" Мишеля Азанавичуса ("Артист", "Молодой Годар"), который недавно приезжал в Украину, чтобы представить свой проект.

Кадр из фильма "В последний раз, как мы были детьми"

Картины о детстве в трудные времена

Если уж вспомнили специальную секцию "Самый ценный груз", давайте поговорим о ней подробнее.

Здесь собраны 3 фильма, которые исследуют главную миссию взрослых - защиту детей, особенно в бурные времена:

одноименная французская анимация, события которой разворачиваются во время Холокоста

ирландская история "Зоопарк" о том, как местные жители спасали животных из зоопарка во время бомбежек

немецкая драма "Как Гитлер украл розового кролика", рассказывающая о переживаниях одной девочки, которая убегая из охваченной нацистами страны, забывает дома любимую игрушку - розового кролика.

Детский киноконкурс

Традиционно еще одной важной частью фестиваля станут показы фильмов-финалистов ежегодного детского киноконкурса, объявленного осенью 2024 года.

Среди 19 короткометражных картин профессиональное жюри выберет своих победителей, а посетители и посетительницы решат кому достанется приз зрительских симпатий. Триумфаторов объявят на официальной церемонии закрытия.

Ретроспективные показы

Отдельной внеконкурсной секцией программы станут два ретроспективных показа. Один из них - немецкая приключенческая комедия "Лето сюрпризов", которая стала победителем прошлогоднего Чилдрен кинофеста.

Второй фильм - классическое семейное приключение 1969 года "Пеппи Длинныйчулок", показ которого приурочен к 80-летнему юбилею с момента, когда шведская писательница Астрид Линдгрен создала эту легендарную героиню.