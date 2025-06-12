Чілдрен Кінофест повертається: все, що варто знати перед візитом
З 13 по 22 червня в Україні пройде 12-й Чілдрен Кінофест - найбільший національний фестиваль кіно для дітей та підлітків. Безкоштовні покази відбудуться в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя та Чернігова. Також деякі секції програми будуть доступними для онлайн-перегляду.
Цьогорічна програма насичена цікавими картинами, тому РБК-Україна (проект Styler) виокремило для вас 5 основних причин відвідати цей чудовий фестиваль.
Кіно для сімейного перегляду з різних куточків Європи
В основній програмі представлено 7 сімейних картин із різних європейських країн, кожна з яких здатна одночасно розважити й розчулити. Різні жанри, різні візуальні стилі - глядачі та глядачки зможуть обрати кіно на будь-який смак.
В програмі:
- польська анімація "Динозаврик" про пригоди маленького диплодока
- іспанська фантастика про темпоральні парадокси "Стрибок у часі"
- зворушлива історія відносин мовчазного торговця та товариської дівчинки під назвою "Книгоходець" прямісінько з Німеччини
- норвезька драма "Ларс. LOL" про щиру дружбу хлопчика із синдромом Дауна
Нові роботи видатних режисерів
Фестивалю є що запропонувати й досвідченим кіноманам, адже в програму увійшли кілька стрічок від титулованих режисерів.
У рамках міжнародного конкурсу буде показана анімаційна картина "Мая, дай мені назву" від оскароносного француза Мішеля Гондрі ("Вічне сяйво чистого розуму", "Піна днів" та серіал "Жартую").
У паралельній програмі "Найцінніший вантаж" демонструватиметься однойменна анімація від ще одного володаря "Оскару" Мішеля Азанавічуса ("Артист", "Молодий Годар"), який нещодавно приїздив до України щоби представити свій проєкт.
Кадр з фільму "Востаннє, як ми були дітьми"
Картини про дитинство у важкі часи
Якщо вже згадали спеціальну секцію "Найцінніший вантаж", поговорімо про неї детальніше.
Тут зібрано 3 фільми, які досліджують головну місію дорослих - захист дітей, особливо в буремні часи:
- однойменна французька анімація, події якої розгортаються під час Голокосту
- ірландська історія "Зоопарк" про те, як місцеві жителі рятували тварин із зоопарку під час бомбардувань
- німецька драма "Як Гітлер вкрав рожевого кролика", що розповідає про переживання однієї дівчинки, яка тікаючи з охопленої нацистами країни, забуває вдома улюблену іграшку - рожевого кролика.
Дитячий кіноконкурс
Звично ще однією важливою частиною фестивалю стануть покази фільмів-фіналістів щорічного дитячого кіноконкурсу, оголошеного восени 2024 року.
Серед 19 короткометражних картин професійне журі обере своїх переможців, а відвідувачі та відвідувачки вирішать кому дістанеться приз глядацьких симпатій. Тріумфаторів оголосять на офіційній церемонії закриття.
Ретроспективні покази
Окремою позаконкурсною секцією програми стануть два ретроспективні покази. Один із них - німецька пригодницька комедія "Літо сюрпризів", яка стала переможцем минулорічного Чілдрен кінофесту.
Другий фільм - класична сімейна пригода 1969 року "Пеппі Довгапанчоха", показ якої приурочений до 80-річного ювілею з моменту, коли шведська письменниця Астрід Ліндгрен створила цю легендарну героїню.
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