Чилдрен Кинофест возвращается: все, что стоит знать перед визитом
С 13 по 22 июня в Украине пройдет 12-й Чилдрен Кинофест - крупнейший национальный фестиваль кино для детей и подростков. Бесплатные показы состоятся в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Запорожья и Чернигова. Также некоторые секции программы будут доступны для онлайн-просмотра.
Нынешняя программа насыщена интересными картинами, поэтому РБК-Украина (проект Styler) выделило для вас 5 основных причин посетить этот замечательный фестиваль.
Кино для семейного просмотра из разных уголков Европы
В основной программе представлено 7 семейных картин из разных европейских стран, каждая из которых способна одновременно развлечь и умилить. Разные жанры, разные визуальные стили - зрители и зрительницы смогут выбрать кино на любой вкус.
В программе:
- польская анимация "Динозаврик" о приключениях маленького диплодока
- испанская фантастика о темпоральных парадоксах "Прыжок во времени"
- трогательная история отношений молчаливого торговца и общительной девочки под названием "Книгоходец" прямо из Германии
- норвежская драма "Ларс. LOL" об искренней дружбе мальчика с синдромом Дауна
Новые работы выдающихся режиссеров
Фестивалю есть что предложить и опытным киноманам, ведь в программу вошли несколько лент от титулованных режиссеров.
В рамках международного конкурса будет показана анимационная картина "Майя, дай мне название" от оскароносного француза Мишеля Гондри ("Вечное сияние чистого разума", "Пена дней" и сериал "Шучу").
В параллельной программе "Самый ценный груз" будет демонстрироваться одноименная анимация от еще одного обладателя "Оскара" Мишеля Азанавичуса ("Артист", "Молодой Годар"), который недавно приезжал в Украину, чтобы представить свой проект.
Кадр из фильма "В последний раз, как мы были детьми"
Картины о детстве в трудные времена
Если уж вспомнили специальную секцию "Самый ценный груз", давайте поговорим о ней подробнее.
Здесь собраны 3 фильма, которые исследуют главную миссию взрослых - защиту детей, особенно в бурные времена:
- одноименная французская анимация, события которой разворачиваются во время Холокоста
- ирландская история "Зоопарк" о том, как местные жители спасали животных из зоопарка во время бомбежек
- немецкая драма "Как Гитлер украл розового кролика", рассказывающая о переживаниях одной девочки, которая убегая из охваченной нацистами страны, забывает дома любимую игрушку - розового кролика.
Детский киноконкурс
Традиционно еще одной важной частью фестиваля станут показы фильмов-финалистов ежегодного детского киноконкурса, объявленного осенью 2024 года.
Среди 19 короткометражных картин профессиональное жюри выберет своих победителей, а посетители и посетительницы решат кому достанется приз зрительских симпатий. Триумфаторов объявят на официальной церемонии закрытия.
Ретроспективные показы
Отдельной внеконкурсной секцией программы станут два ретроспективных показа. Один из них - немецкая приключенческая комедия "Лето сюрпризов", которая стала победителем прошлогоднего Чилдрен кинофеста.
Второй фильм - классическое семейное приключение 1969 года "Пеппи Длинныйчулок", показ которого приурочен к 80-летнему юбилею с момента, когда шведская писательница Астрид Линдгрен создала эту легендарную героиню.
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