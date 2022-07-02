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Чичваркин высказался о дефолте в России и назвал 5 санкций, которые могут остановить войну

Фото: Евгений Чичваркин (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Евгений Чичваркин убежден, что несмотря на технический дефолт, экономика России останется жизнеспособной, поскольку другие страны продолжают покупать ее нефть и газ.

Об этом известный бизнесмен рассказал в интервью для РБК-Украина.

Предприниматель подчеркивает, что пока страны Запада платят за нефтегаз, экономика государства-агрессора "может существовать любое количество времени".

"Даже с остановившимися заводами. Вышла статистика, что только 3% автомобилей производят (из количества), которое производили в прошлом году... но на зарплату-то хватит. Даже если люди ничего не будут делать. Из-за высоких цен на нефть и газ, из-за желания Европы и других стран по-прежнему платить", - говорит Чичваркин.

По его мнению, определенные санкции действительно могут нанести сокрушительный удар по экономике РФ: "их буквально пять, их не нужно делать тысячу". Это:

  • Эмбарго на нефть и газ
  • Запрет на перевод за все, что достается из земли.
  • Запрет на перемещение по миру, на фрахт
  • Запрет на вход в порты судов, запрет на страховку этих судов
  • И вторичные санкции для тех, кто это нарушит.

"Этого в целом абсолютно достаточно для того, чтобы перестать финансировать эту войну", - считает бизнесмен.

Запад, добавил Чичваркин, может решиться на такие меры, но будет ли это делать?

"Россия - это 1,6 мировой экономики. Можно ли отключить 1,6 мировой экономики? Можно, конечно, несмотря на то, что в каких-то областях это гораздо больше (палладий, платина). Но уверен, что мир может обойтись какое-то время без России, чтобы прекратить войну", - заключил он.

Видео: Чичваркин высказался о дефолте России и назвал санкции, способные обвалить экономику страны-агрессора

Добавим, что перед этим Евгений Чичваркин оценил шансы на революцию в России и возможность "дворцового переворота".

А также успешный бизнесмен перед этим высказался об ответственности россиян за войну в Украине.

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Евгений ЧичваркинСанкции против России