Чичваркин рассказал, есть ли шанс на революцию в России и "дворцовый переворот"

Революции в России, скорее всего, не будет, также, как и "дворцового переворота". Путин имеет сильную охрану, близко к себе никого не подпускает и всех визитеров тщательно проверяют.

Он считает, что, если в России отключится телевидение и люди начнут понимать, что происходит в Украине, они все равно не выйдут на протесты.

"Я думаю, что нет. Потому что Путин очень хорошо защищен", - считает Чичваркин.

В качестве примера он привел Беларусь, в которой 90% населения было против Лукашенко. Люди вышли на улицы и оказались против озлобленных людей, которые защищают этого диктатора. И ничего сделать не смогли. Бизнесмен считает, что в России происходит все точно также.

При этом, благодаря волеизъявлению народа в Беларуси, Лукашенко до сих пор не вступил в войну - там может открыться сразу два фронта, так как белорусы против военных действий.

"Поддержки войны в Беларуси и России явно нет у народа", - подчеркнул бизнесмен.

По мнению Чичваркина, невозможен в России и дворцовый переворот. Так как Путин никого к себе близко не подпускает.

"Если он с доверенными людьми, которых знает десятки лет, сидит через шестиметровый стол с охранниками, то это крайне маловероятно. И людей обшманывают до трусов, перед тем, как к нему войти. Это крайне маловероятно, практически невозможно", - пояснил бизнесмен.

Он добавил, что Путин, скорее всего, от старости. А остановить войну, по мнению Чичваркина, можно только, если Путин будет жив и ему перестанут платить.