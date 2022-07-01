"Люди всегда врут": Чичваркин высказался об ответственности россиян за войну в Украине

По его мнению, отвественны за войну лишь те люди, которые участвуют в войне или открыто поддерживают ее. А те, кто молчит - нет.

"Те, кто высказался за войну, нацепил Z-ку и так далее - ответственны за эту войну. Те, кто участвует в этой войне и финансирует ее, отдает преступные приказы и их выполняет - ответственны за эту войну. Если человек живет и молчит - он за эту войну не ответственен. Я против коллективной ответственности, я либертарианец. Человек, который высказался против войны или сидит и никак не высказывается - не ответственен за эту войну", - заявил Чичваркин.

Он сравнил ситуацию в России с Северной Кореей и отметил, что нельзя обвинять людей, что они не смогли повалить диктаторский режим.

"Мы не имеем никакого права, например, жителей Северной Кореи обвинять в том, что они не свергли кровавого диктатора, который уничтожает поколение за поколением. А нация, которая некогда была едина и жила ничем не хуже и не лучше, чем Южная Корея - сейчас разница во много раз и в здоровье, и в росте, в интеллекте, в чувстве свободы, и чудовищная разница в развитии. Мы не можем обвинять в этом людей", - считает бизнесмен.

По мнению Чичваркина, соцопросы, которые показывают безусловную поддержку действий Путина большинством населения России, не отражают действительности, поскольку люди лгут. А делают они это, потому что так безопаснее для них и их семей.

"Я думаю, что большинство людей в мутном потоке просто заботится о том, чтобы у них было что надеть, что поесть, заботится о своих бытовых проблемах. А не ассоциирует себя ни с этой властью, ни с этой страной абсолютно никак. Но если задать вопрос, "Поддерживаете ли вы Путина?", большинство выдаст социально одобряемый ответ, потому что этот ответ безопасен, они ответят "да". Хотя в режиме двоемыслия и абсолютной тотальной пропаганды и неправды люди будут отвечать так, как безопаснее, а не так, как они думают", - думает бизнесмен.

Он также добавил, что соцопросы в России не работают и никогда не работали, поскольку "люди всегда врут, даже когда не надо было, по советской привычке".