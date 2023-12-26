Чи зросте вартість квартири, якщо в новобудові є укриття: відповідь експерта

З початком повномасштабної війни в Україні доволі гостро постало питання облаштування укриттів у громадських місцях і житлових будинках. У серпні 2023 року Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову наявність бомбосховищ у новобудовах.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блог про нерухомість "Ріел" розповідає, чи може наявність укриття вплинути на вартість квартир та яким повинне бути бомбосховище в будинках.
Бомбосховище чи укриття насамперед повинно виконувати захисну функцію. До цієї ж категорії належать протирадіаційні укриття та швидкоспоруджувані споруди, які зводять під час особливих ситуацій.
Бомбосховище повинне бути заглибленим у землю й мати залізобетонне перекриття для захисту в разі прямого влучення снаряд. Такі приміщення також повинні бути забезпечені всім необхідним для перебування протягом кількох годин і більше.
Серед базових потреб їжа, вода, туалетне приміщення. У кожної людини також можуть бути індивідуальні потреби, як-от медикаменти, спеціальне харчування тощо, тому про це варто подбати самостійно та заздалегідь.
Облаштування надійного укриття в новобудові звичайно тягне за собою додаткові витрати для забудовників. Тому ймовірність того, що вартість квадратного метра житла зросте, все-таки існує.
Проте якщо врахувати створення додаткових заходів безпеки для мешканців, тоді це може бути виправданим рішенням.
Точні цифри щодо додаткових витрат на утримання бомбосховищ наразі невідомі й залежать від різних факторів. Утримання бомбосховища має свою вартість. Її визначать після отримання будинку на баланс керівної компанії.
Вартість комунальних послуг також може зрости у зв'язку з новими витратами.
Однак облаштування укриттів може пришвидшити терміни здачі об'єктів в експлуатацію.
Закон спрощує процедуру передачі земельних ділянок для об'єктів цивільного захисту. Це може допомогти забудовникам набути прав на земельні ділянки для будівництва бомбосховищ за пришвидшеною процедурою.
Відповідно до будівельних норм підвал - це окреме приміщення для зберігання різних речей, встановлення технічного обладнання, облаштування пральних кімнат чи навіть додаткових житлових приміщень.
Мешканці житлового будинку повинні мати доступ до підвалу так само як і різні служби обслуговування.
Підвали та бомбосховища є різними за призначенням та не можуть бути взаємозамінними. Обидва типи приміщень можуть існувати паралельно та виконувати свої першочергові функції.
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