Вырастет ли стоимость квартиры, если в новостройке есть укрытие: ответ эксперта

Требования к укрытию в многоэтажке

Бомбоубежище или укрытие в первую очередь должно выполнять защитную функцию. К этой же категории относятся противорадиационные укрытия и быстровозводимые сооружения, возводимые в особых ситуациях.

Бомбоубежище должно быть заглублено в землю и иметь железобетонное перекрытие для защиты в случае прямого попадания снаряда. Такие помещения также должны обеспечиваться всем необходимым для пребывания в течение нескольких часов и более.

Среди базовых нужд еда, вода, туалетное помещение. У каждого человека также могут быть индивидуальные потребности, например медикаменты, специальное питание и т. д., поэтому об этом стоит позаботиться самостоятельно и заранее.

Повлияет ли наличие укрытия на цену квартиры

Обустройство надежного укрытия в новостройке обычно влечет дополнительные затраты для застройщиков. Поэтому вероятность того, что стоимость квадратного метра жилья вырастет, все же существует.

Однако если учесть создание дополнительных мер безопасности для жителей, это может быть оправданным решением.

Точные цифры относительно дополнительных расходов на содержание бомбоубежищ неизвестны и зависят от разных факторов. Содержание бомбоубежища имеет свою стоимость. Ее определят после получения дома на баланс управляющей компании.

Стоимость коммунальных услуг также может увеличиться в связи с новыми расходами.

Однако устройство укрытий может ускорить сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

Закон упрощает процедуру передачи земельных участков для объектов гражданской защиты. Это может помочь застройщикам приобрести права на земельные участки для строительства бомбоубежищ по ускоренной процедуре.

Может ли подвал стать укрытием

В соответствии со строительными нормами подвал - это отдельное помещение для хранения различных вещей, установки технического оборудования, обустройства стиральных комнат или даже дополнительных жилых помещений.

Жители жилого дома должны иметь доступ к подвалу так же, как и различные службы обслуживания.

Подвалы и бомбоубежища разные по назначению и не могут быть взаимозаменяемыми. Оба типа помещений могут существовать параллельно и выполнять свои первоочередные функции.