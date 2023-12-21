У Києві впали ціни на оренду житла: де винаймати квартиру дешевше

Оренда житла в столиці у грудні трохи впала і зараз можна знайти помешкання навіть від 5000 гривень на місяць. Очікувалося, що ціни на оренду впадуть у районах, де виникли проблеми з транспортом, але, наприклад, Голосіївський район лишається одним з найдорожчих в Києві.

Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві та де найдешевші помешкання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Найдешевша оренда житла

Найнижчі ціни на оренду житла зараз у трьох районах столиці - Деснянському, Дніпровському та Святошинському.

У Деснянському районі ціна оренди - від 11 500 гривень, в Дніпровському - від 13 500 гривень, у Святошинському - від 14 590 гривень.

Згідно з сайтами з оголошеннями, у Деснянському та Дніпровському районах, а також у Дарницькому можна знайти смарт-квартиру або 1-кімнатну готельного типу від 5000 гривень. Це квартири невеличкої площі у будинках, які віддалені від транспорту.

Найдорожча оренда

Найвищі ціни на оренду житла у столиці, звісно, у Печерському районі. За даними аналітиків, ціна за останні тижні трохи піднялась і зараз для пошуку помешкання в оренду потрібно мати від 33 478 гривень.

Висока оренда житла також у Шевченківському районі - від 28 921 гривні.

У Голосіївському та Солом'янському районах вартість оренди - від 18 500 гривень, на Оболоні - від 17 000 гривень, у Подільському - від 15 000 гривень, у Дарницькому - 14 900 гривень.

Варто зазначити, що ми знайшли декілька пропозицій оренди у Голосіївському районі від 7000-7500. Це невеличкі квартири у будинках, віддалених від транспорту. А на Оболоні можна знайти таку саму квартиру та навіть біля метро - від 7000-8000 гривень на місяць.

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Що говорять експерти

За останні три місяці вартість оренди житла в Києві помітно знизилася. Наприклад, якщо порівнювати ціни в кінці листопада і під кінець грудня, то аналітики досі фіксують падіння на 6%.



Якщо ж порівнювати початок листопада до початку грудня, то зниження у вартості було суттєвішим - приблизно 12%.