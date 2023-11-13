Чи знаєте ви історію червоного лондонського автобуса, який став київською кав’ярнею у самому центрі

Історія червоного автобуса з Лондона

На створення LennyBus знадобилось цілих 19 років. Це великий термін, який бере свій початок у 1999 році.

А розпочав цей проект Леонід Жариков - київський архітектор, який того року привіз з Лондона цей червоний автобус та розмістив його на вулиці Городецького. Він одразу мав у планах створити дитячу кав’ярню з цього транспорту.

Цей автобус Леонід придбав за власні кошти у Лондоні, де домовився з англійською фірмою і став власником двоповерхового автобуса Routemaster 1965 року випуску. І власноруч привіз його до столиці та мав на нього великі плани.

Історія червоного автобуса з Лондону, що оселився в Києві (фото: instagram.com/lenny.bus)

Але тривалий час архітектор не отримував дозволу від влади міста. Тому червоному другу на колесах довелося стояти у місті без діла.

LennyBus чого лише не продавав, спочатку з нього довелося зробити пивний бар, де розливали пиво бренду Warsteiner. А згодом, у 2006 році з автобуса зробили касу для продажу квитків.

А далі для Леоніда не сталося хепіенду, оскільки у 2007 році він помер, так і не здійснивши свою мрію.

Після смерті власника, автобус успадкувала його дружина Оксана та управляла ним ще 10 років. І аж у 2017 році на шляху червоного автобуса з’явилась дівчина, на ім'я Валерія, яка, власне й зробила з нього справжню кав’ярню, про яку мріяв Жаримов.

Історія червоного автобуса з Лондону, що оселився в Києві (фото: instagram.com/lenny.bus)

Так, новою власницею було вигадано історію для LennyBus, який вивчив українську мову і вже 20 років проживає у Києві.

За легендою, це дорослий чоловік-холостяк, що водночас є "своїм" серед молоді й легко знаходить з усіма спільну мову, а ще пригощає смачною кавою. У нього, найімовірніше, є свій байк, і попри вік, він поводиться, як бешкетник та мудра людина водночас.

Також цей червоний автобус має власний профіль в Instagram, де з ним навіть можна поспілкуватися. Якщо ви напишете LennyBus в особисті повідомлення, то зможете отримати персоналізовану відповідь.

А ще цей червоний гість з Лондону пускає у середину для цікавих фотосесій та слугує як інформаційний центр міста.

Історія червоного автобуса з Лондону, що оселився в Києві (фото: instagram.com/lenny.bus)