Знаете ли вы историю красного лондонского автобуса, который стал киевской кофейней в самом центре

История красного автобуса из Лондона

На создание LennyBus потребовалось целых 19 лет. Это большой срок, который берет свое начало в 1999 году.

А основал этот проект Леонид Жариков - киевский архитектор, который в том же году привез из Лондона красный автобус и разместил его на улице Городецкого. Он сразу планировал создать детскую кофейню из этого транспорта.

Автобус Леонид приобрел за свой счет в Лондоне, где договорился с английской фирмой и стал владельцем двухэтажного автобуса Routemaster 1965 года выпуска. И собственноручно привез его в столицу, а также имел на него большие планы.

История поселившегося в Киеве красного автобуса из Лондона (фото: instagram.com/lenny.bus)

Но долгое время архитектор не получал разрешения от власти города. Поэтому красному другу на колесах пришлось стоять в городе без дела.

LennyBus чего только не продавал, поначалу из него пришлось сделать пивной бар, где разливали пиво бренда Warsteiner. А затем, в 2006 году из автобуса сделали кассу для продажи билетов.

А дальше для Леонида не произошло хэппиэнда, поскольку в 2007 году он умер, так и не осуществив свою мечту.

После смерти владельца автобус унаследовала его жена Оксана и управляла им еще 10 лет. И только в 2017 году на пути красного автобуса появилась девушка, по имени Валерия, которая, собственно, и сделала из него настоящую кофейню, о которой мечтал Жаримов.

История поселившегося в Киеве красного автобуса из Лондона (фото: instagram.com/lenny.bus)

Так, новой владелицей была придумана история для LennyBus, который выучил украинский язык и уже 20 лет проживает в Киеве.

По легенде, это взрослый мужчина-холостяк, который в то же время является "своим" среди молодежи и легко находит со всеми общий язык, а еще угощает вкусным кофе. У него, вероятнее всего, есть свой байк, и, несмотря на возраст, он ведет себя как озорник и мудрый человек одновременно.

Также этот красный автобус имеет свой профиль в Instagram, где с ним даже можно пообщаться. Если вы напишете LennyBus в личные сообщения, то сможете получить персонализированный ответ.

А еще этот красный гость из Лондона пускает внутрь для интересных фотосессий и служит информационным центром города.

История поселившегося в Киеве красного автобуса из Лондона (фото: instagram.com/lenny.bus)