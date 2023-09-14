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Чи знаєте ви, чому трилогія "50 відтінків сірого" має саме таку назву? Відповідь точно здивує

Фільм "П’ятдесят відтінків сірого" досі популярний (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

"П’ятдесят відтінків сірого"... Певно всі й досі перебувають у захваті від романтичної та пристрасної історії кохання Анастейши Стіл та Крістіана Грея, яку було екранізовано кілька років тому.

Ця парочка змогла підкорити серця глядачів в усьому світі, адже трилогія була відзнята за романом Еріки Леонард Джонс, що у фарбах описала незвичайні події між двома закоханими.

У трьох частинах "П’ятдесят відтінків сірого" режисери змогли показати більше частину роману та відтворити все це у своїй реальності, яку згодом побачили і глядачі. 

Перша частина фільму звела з розуму майже всіх жінок світу, бо таких картин до цього було небагато. А потім весь світ бажав побачити продовження та розвиток ідеальних стосунків. 

Пристрасть, інтрига та зміни звичних патернів поведінки заради кохання - це ідеальна картинка якої, на жаль, або на щастя, не існує в реальному житті. 

Кадр з фільму "50 відтінків сірого" 

Глядачі були в захваті від того, як розвивалась історія головних героїв та як Крістіан обережно, але впевнено підпускав до себе Анастейшу. В цьому і є основна майстерність кіноіндустрії, адже глядач бачить на власні очі, як все відбувається. 

Попри те, що трилогія настільки популярна серед глядачів і зараз, головний її секрет знають далеко не всі, а він криється у назві. 

Дивно те, що іноді ми навіть не замислюємося чому той, чи інший фільм має саме таку назву. Але в історії "50 відтінків сірого" все лежить на поверхні. 

Секрет назви "П’ятдесят відтінків сірого"

Річ в тому, що головним персонажем є саме Крістіан Грей та його важка історія життя. Особливо яскраво у фільмі проявлений підлітковий період, коли він потерпав у неявному насильстві. 

Оскільки Крістіан з першого погляду здається жорстким, то його герой у фільмі розкривається поступово та обережно.  

Грей з перекладу на українську - означає ні що інше, як сірий колір. А якщо зайти зі сторони алегорій - люди, як і фарби, мають відтінки.

І саме через це назва роману прив’язана до Грея, а от режисери спеціально одягали його у сірі кольори, що завуальовано розкриває його багатогранну особистість. 

Головний герой має багато прихованих відтінків, і саме тому до його особистості була прив’язана назва фільму, що продовжує підкорювати весь світ. 

Кадр з фільму "50 відтінків сірого" 

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