Чи знаєте ви, чому трилогія "50 відтінків сірого" має саме таку назву? Відповідь точно здивує

У трьох частинах "П’ятдесят відтінків сірого" режисери змогли показати більше частину роману та відтворити все це у своїй реальності, яку згодом побачили і глядачі.

Перша частина фільму звела з розуму майже всіх жінок світу, бо таких картин до цього було небагато. А потім весь світ бажав побачити продовження та розвиток ідеальних стосунків.

Пристрасть, інтрига та зміни звичних патернів поведінки заради кохання - це ідеальна картинка якої, на жаль, або на щастя, не існує в реальному житті.

Кадр з фільму "50 відтінків сірого"

Глядачі були в захваті від того, як розвивалась історія головних героїв та як Крістіан обережно, але впевнено підпускав до себе Анастейшу. В цьому і є основна майстерність кіноіндустрії, адже глядач бачить на власні очі, як все відбувається.

Попри те, що трилогія настільки популярна серед глядачів і зараз, головний її секрет знають далеко не всі, а він криється у назві.

Дивно те, що іноді ми навіть не замислюємося чому той, чи інший фільм має саме таку назву. Але в історії "50 відтінків сірого" все лежить на поверхні.

Секрет назви "П’ятдесят відтінків сірого"

Річ в тому, що головним персонажем є саме Крістіан Грей та його важка історія життя. Особливо яскраво у фільмі проявлений підлітковий період, коли він потерпав у неявному насильстві.

Оскільки Крістіан з першого погляду здається жорстким, то його герой у фільмі розкривається поступово та обережно.

Грей з перекладу на українську - означає ні що інше, як сірий колір. А якщо зайти зі сторони алегорій - люди, як і фарби, мають відтінки.

І саме через це назва роману прив’язана до Грея, а от режисери спеціально одягали його у сірі кольори, що завуальовано розкриває його багатогранну особистість.

Головний герой має багато прихованих відтінків, і саме тому до його особистості була прив’язана назва фільму, що продовжує підкорювати весь світ.

Кадр з фільму "50 відтінків сірого"