Найкращі мультфільми про подорожі, які розкриють у вас дух авантюриста: список для перегляду з сім'єю

Літо завжди асоціюється з пригодами, поїздками та бурхливим темпом життя. Якщо ви все ще не потішили свою внутрішню дитину авантюрними витівками, ми знаємо, як це виправити.

Styler зібрав добірку мультфільмів про подорожі, які нагадають вам, як це чудово досліджувати нові місця.

Неймовірна подорож на Північний полюс (2022)

Сюжет картини розгортається довкола собаки Тітіни, яку випадково знайшов відомий італійський інженер на вулицях Рима. Невдовзі після цього він стає конструктором і пілотом дирижабля, який вирушає в легендарну експедицію до Північного полюса. У небезпечну подорож господар бере й Тітіну.

Картина заснована на реальних подіях: у 1926 році відбулася перша успішна повітряна експедиція на Північний полюс на дирижаблі італійського конструктора Умберто Нобіле. Він вирушив у мандрівку разом зі своєю чотирилапою улюбленицею Тітіною. Під час експедиції у неї був власний щоденник у The New York Times, а на хвилі популярності вона відвідала Японію, а також Білий дім і Голлівуд у США.

Балто (1995)

Ця картина також заснована на реальних подіях і переповідає історію з 1925 року. У невеликому містечку Ном у штаті Аляска серед дітей починається епідемія дифтерії. Балто - бездомний пес, наполовину лайка, а наполовину вовк, який відданий дівчинці Розі.

Коли ліків не вистачає для багатьох дітей, Балто відправляється в дорогу довжиною в шістсот миль по засніженій Алясці, щоб врятувати Розі.

Пригоди Тінтіна: Таємниця "Єдинорога" (2011)

Тінтін, або Тентен - це популярний персонаж бельгійської серії коміксів. У 2011 році режисер Стівен Спілберг створив епічний пригодницький мультфільм, присвячений пригодам репортера Тінтіна та його песика Сніжці.

Сюжет переносить глядача у Париж 1930-х. До рук юного Тінтіна потрапляє модель старовинного корабля, за якою полюють злочинці. Заручившись підтримкою капітана, Тінтін потрапляє у неймовірні пригоди, де головний приз - неоціненні стародавні скарби.

Ранго (2011)

Пригодницько-комедійний вестерн розповідає про ящірку Ранго. Вона спокійно жила в домашньому тераріумі, але зовсім раптово опиняється посеред суворої пустелі.

Блукаючи пісками, Ранго випадково потрапляє в населене тваринами місто, яке нібито застрягло в епосі Дикого Заходу. Саме в цей момент розпочинається детективна історія та подорожі спекотною пустелею в спробах знайти відповіді на численні запитання.

Мультфільм отримав "Оскар" за найкращий анімаційний фільм і буде цікавий як дітям, так і дорослим, адже творці стрічки досить вправно граються з неоднозначними жартами.

Дорога на Ельдорадо (2002)

Головні герої - харизматичні шахраї Туліо та Мігель, які не люблять заробляти на життя своєю працею, але мріють про гори золота та скарби. І Всесвіт відповідає на їхнє бажання.

Завдяки давній карті друзі знаходять шлях до легендарного міста Ельдорадо, яке повниться золотом і коштовностями. Але все виявляється не так просто: щоб місцеві мешканці їх прийняли, Туліо та Мігелю доводиться прикидатися богами.

Це викликає підозри в місцевого шамана. До того ж за парою починає полювати конкістадор Ернан Кортес, який бажає покарати шахраїв.

Атлантида: загублена Імперія (2001)

Юний вчений-картограф Майло Тетч з самого дитинства мріє знайти зниклий континент Атлантиду, пошуки якого починав ще його дід. Однак хлопцю не щастить: всі думають про Атлантиду лише як про казку.

Одного разу до рук вченого потрапляє загублений щоденник, де містяться підказки про місце розташування Атлантиди, а ексцентричний мільярдер Престон Вітмор погоджується профінансувати експедицію.

Майло Тетч рушає на пошуки загубленого міста та його культури, навіть не здогадуючись, що його колеги по експедиції мають зовсім інші плани.