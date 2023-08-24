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"Любіть Україну, як сонце любіть". Голлівудські зірки зачитали знаковий вірш Сосюри: яскраве відео

Четвер 24 серпня 2023 12:25
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"Любіть Україну, як сонце любіть". Голлівудські зірки зачитали знаковий вірш Сосюри: яскраве відео Зірки кіно і спорту привітали українців з Днем Незалежності (колаж: Styler)
Автор: Дмитро Войналович

24 серпня Україна святкує День Незалежності. Сьогодні імениті актори і спортсмени з різних куточків світу передають слова підтримки та солідарності нашому народу.

Своїми побажаннями вони підкреслюють силу духу та прагнення свободи, захоплюючись мужністю і нездоланністю кожного українця на шляху до здобуття незалежності.

Оригінально привітали Україну і кожного із нас зі святом амбасадори UNITED24 Кетрін Винник, Скотт Келлі, Мішель Азанавічус, Лієв Шрайбер, Іванна Сахно, Міша Коллінз, Андрій Шевченко, Олександр Усик, а також Марк Стронг.

Ці люди регулярно ділом допомагають Україні. Але зараз вони вітають нашу країну словом - знаковим віршем Володимира Сосюри.

Так, в годину щасливу і в радості мить любити Україну нескладно. Але у годину негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі!

Дивіться яскраве відеопривітання від всесвітньо відомих акторів і спортсменів:

Текст вірша "Любіть Україну" (хоча б його скорочену версію) має знати кожен. Тому пропонуємо вам ще раз перечитати цей шедевр, вдуматися у ці глибокі слова і нести їх у собі, передаючи наступним поколінням.

Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна
В просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
І в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить - не згора,
Живе у стежках, у дібровах,
У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
І в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,
Як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою -
І вічні ми будемо з нею!

Пропонуємо вам також подивитися відео про те, якою була Україна на зорі Незалежності.

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День незалежності України UNITED24