"Любіть Україну, як сонце любіть". Голлівудські зірки зачитали знаковий вірш Сосюри: яскраве відео

24 серпня Україна святкує День Незалежності . Сьогодні імениті актори і спортсмени з різних куточків світу передають слова підтримки та солідарності нашому народу.

Своїми побажаннями вони підкреслюють силу духу та прагнення свободи, захоплюючись мужністю і нездоланністю кожного українця на шляху до здобуття незалежності.

Оригінально привітали Україну і кожного із нас зі святом амбасадори UNITED24 Кетрін Винник, Скотт Келлі, Мішель Азанавічус, Лієв Шрайбер, Іванна Сахно, Міша Коллінз, Андрій Шевченко, Олександр Усик, а також Марк Стронг.

Ці люди регулярно ділом допомагають Україні. Але зараз вони вітають нашу країну словом - знаковим віршем Володимира Сосюри.

Так, в годину щасливу і в радості мить любити Україну нескладно. Але у годину негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі!

Дивіться яскраве відеопривітання від всесвітньо відомих акторів і спортсменів:

Текст вірша "Любіть Україну" (хоча б його скорочену версію) має знати кожен. Тому пропонуємо вам ще раз перечитати цей шедевр, вдуматися у ці глибокі слова і нести їх у собі, передаючи наступним поколінням.

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна

В просторів солодкому чарі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить - не згора,

Живе у стежках, у дібровах,

У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

І в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,

Як пісню, що лине зорею...

Всім серцем любіть Україну свою -

І вічні ми будемо з нею!