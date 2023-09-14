Знаете ли вы, почему трилогия "50 оттенков серого" называется именно так? Ответ точно удивит

В трех частях "Пятьдесят оттенков серого" режиссеры смогли показать большую часть романа и воспроизвести все это в своей реальности, которую впоследствии увидели и зрители.

Первая часть фильма свела с ума почти всех женщин мира, потому что таких картин до этого было немного. А потом весь мир хотел увидеть продолжение и развитие идеальных отношений.

Страсть, интрига и изменения привычных паттернов поведения ради любви - это идеальная картинка, которой, к сожалению, или к счастью, не существует в реальной жизни.

Кадр из фильма "50 оттенков серого"

Зрители были в восторге от того, как развивалась история главных героев и как Кристиан осторожно, но уверенно подпускал к себе Анастейшу. В этом и заключается основное мастерство киноиндустрии, ведь зритель видит своими глазами, как все происходит.

Несмотря на то, что трилогия так популярна среди зрителей и сейчас, главный ее секрет знают далеко не все, а он кроется в названии.

Удивительно то, что иногда мы даже не задумываемся, почему тот или иной фильм имеет именно такое название. Но в истории "50 оттенков серого" все лежит на поверхности.

Секрет названия "Пятьдесят оттенков серого"

Дело в том, что главным персонажем является Кристиан Грей и его тяжелая история жизни. Особенно ярко в фильме проявлен подростковый период, когда он находился в неявном насилии.

Поскольку Кристиан с первого взгляда кажется жестким, его герой в фильме раскрывается постепенно и осторожно.

Грей в переводе на украинский и русский - означает ни что иное, как серый цвет. А если зайти со стороны аллегорий - люди, как и краски, имеют оттенки.

И именно поэтому название романа привязано к Грею, а вот режиссеры специально одевали его в серые цвета, что завуалированно раскрывает его многогранную личность.

Главный герой имеет много скрытых оттенков, именно поэтому к его личности было привязано название фильма, продолжающего покорять весь мир.

Кадр из фильма "50 оттенков серого"