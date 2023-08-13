Чи не злипнуться і не розваляться: одна хитрість для ідеальних пельменів

Правильна каструля - головний секрет

Щоб пельмені гарантовано не злиплися, вони мають розміститися в один шар на поверхні, коли почнуть спливати. Бажано взяти широкий посуд.

Якщо варите для великої компанії, а каструлі відповідної нема, краще візьміть дві і поставте на вогонь одночасно.

Або ж зваріть за два підходи. Пам'ятайте, що забагато пельменів у каструлю кидати одночасно не потрібно. Вони точно перетворяться на суцільну кашу.

Також треба враховувати, що вода повинна заповнювати каструлю на 3/4 або 2/3 від загального обсягу.

Коли додавати сіль і спеції

Сіль потрібно додавати у воду, а потім кидати пельмені. Так само можна покласти у воду ароматних спецій, які зроблять бульйон більш наваристим і смачним. Обов'язково зробіть так, якщо любите поїсти пельмені з "супчиком".

Вогонь при варінні має бути максимальним. А от як тільки пельмені спливуть, то краще поставити середній вогонь і стежити, щоб вода не почала булькати і википати.

Не варто думати, що пельмені готові, коли вже спливли. Після цього проваріть їх ще 3-5 хвилин, тоді вони точно будуть готовими.

Відкиньте пельмені на друшляк, злийте рідину і додавайте масло, зелень сметану - все, що вам подобається.

Як приготувати пельмені вдома

Для цього вам знадобиться:

0,5 ч. л солі

4 ст. л олії

800 г борошна

375 мл окропу

Вбийте в миску яйце, додайте сіль і олію. Збийте до однорідності.

Окремо просійте борошно в глибоку миску. Зробіть по центру заглиблення і влийте туди яєчну суміш. Вимісіть виделкою.

Влийте в масу крутий кип'яток. Замісіть спочатку ложкою, а потім руками. Вимісіть однорідне гладке тісто.

Залиште тісто відпочивати в харчовій плівці мінімум на 20 хвилин.

Приготуйте улюблений фарш і наліпіть пельмені за допомогою пельменниці чи вручну.