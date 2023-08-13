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Не слипнутся и не развалятся: одна хитрость для идеальных пельменей

Как правильно варить пельмени (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сложно найти человека, который бы не любил пельмени. Это быстрое и удобное блюдо, которым можно насытиться большой семье. К сожалению, иногда при варке пельмени слипаются или распадаются на фарш и тесто. Но избежать этого можно.

Какие секреты позволят получить идеальное блюдо - в материале Styler далее.

Правильная кастрюля - главный секрет

Чтобы пельмени не слиплись, они должны разместиться в один слой на поверхности, когда начнут всплывать. Желательно взять широкую посуду.

Если варите для большой компании, а соответствующей кастрюли нет, лучше возьмите две и поставьте на огонь одновременно.

Или сварите за два подхода. Помните, что слишком много пельменей в кастрюлю бросать одновременно не нужно. Они точно превратятся в сплошную кашу.

Также следует учитывать, что вода должна заполнять кастрюлю на 3/4 или 2/3 от общего объема.

Когда добавлять соль и специи

Соль нужно добавлять в воду, затем бросать пельмени. Так же можно положить в воду ароматные специи, которые сделают бульон более наваристым и вкусным. Обязательно сделайте так, если любите поесть пельмени с "супчиком".

Огонь при варке должен быть максимальным. А вот как только пельмени всплывут, лучше поставить средний огонь и следить, чтобы вода не начала булькать и выкипать.

Не стоит думать, что пельмени готовы, когда уже всплыли. После этого проварите их еще 3-5 минут, тогда они будут точно готовыми.

Откиньте пельмени на дуршлаг, слейте жидкость и добавляйте масло, зелень сметану - все, что вам нравится.

Как приготовить пельмени дома

Для этого вам понадобится:

  • 0,5 ч. л соли
  • 4 ст. л масла
  • 800 г муки
  • 375 мл кипятка

Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и растительное масло. Взбейте до однородности.

Отдельно просейте муку в глубокую миску. Сделайте по центру углубления и влейте туда яичную смесь. Вымесите вилкой.

Влейте в массу крутой кипяток. Замесите сначала ложкой, затем руками. Вымесите однородное гладкое тесто.

Оставьте тесто отдыхать в пищевой пленке минимум на 20 минут.

Приготовьте любимый фарш и налепите пельмени с помощью пельменницы или вручную.

 

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