Справжні "шулики" на Маковія, які треба готувати і їсти всім: кращі рецепти

У складі страви має бути мед та мак, вони можуть бути пісними через Успенський піст (з 14 по 27 серпня), а можуть бути скоромними (якщо ви не дотримуєтеся посту).

Маковія, або Медовий Спас - українське свято, яке має багаті народні традиції, в тому числі й кулінарні. В цей день варто ласувати шуликами, чи як їх ще називають ломанцями.

Найкращі рецепти ломанців - на Styler далі.

Ломанці-шулики від Євгена Клопотенка

Кулінар пропонує приготувати легендарну страву, згадка про яку є ще в "Енеїді" Котляревського.

Для тіста:

борошно - 250 г

вершкове масло - 75 г

цукор - 100 г

яйце - 1 шт.

сметана - 100 г

мак - 1 ст. л.

розпушувач - 0,5 ч. л.

кмин і сіль - по дрібці

Для макового соусу:

мак - 100 г

молоко - 250 мл

мед - 2 ст. л.

мелена кориця - 1 ч. л.

Як приготувати

Для тіста висипте у миску 250 г борошна та додайте 0,5 ч. л. розпушувача, дрібку кмину, дрібку солі, 1 ст. л. маку і 100 г цукру. Перемішайте сухі інгредієнти віничком. Покладіть у тісто 75 г вершкового масла та перетріть руками до стану масляної крихти.

Далі вбийте у миску яйце та додайте 100 г сметани. Замісіть туге тісто. Увімкніть духовку розігріватися до температури 185 градусів.

Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту у пласт товщиною приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.

Приготуйте маковий соус. Для цього у глибокій пательні з’єднайте 100 г маку із 250 мл молока. Додайте 2 ст. л. меду та 1 ч. л. меленої кориці. Прогрійте на невеликому вогні 7-10 хвилин, помішуючи.

Готовий корж поламайте руками на довільні шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом. Одразу подавайте із теплим молоком або чаєм.

Фото: Такими будуть наші ламанці (klopotenko.com)

Шулики на кефірі

Інгредієнти:

кефір - 500 мл

яйця - 2 шт.

сода - 1 ч. л.

цукор - 3 ст. л.

сіль - 1/3 ч. л.

борошно - 800 г

мак - 200 г

вода - 1 л

мед - 5 ст. л.

Як приготувати страву

Змішайте яйця з цукром і сіллю вінчиком до однорідності. Додайте кефір, добре перемішайте.

Змішайте борошно з содою. Невеликими порціями всипайте до рідини і замісіть м'яке тісто.

Накрийте рушником і дайте тісту відпочити 20-30 хвилин.

Промийте мак водою, злийте. Додайте чисту воду, поставте на вогонь і проваріть на середньому вогні поки вода не википить повністю (близько 10 хвилин).

Після того, як мак охолоне, перетріть його.

Тісто розділіть на 6 рівних частин. Розкатайте кожну в коло, проколіть виделкою. Обсмажте на сковорідці на невеликому вогні під кришкою.

Зробіть заливку для шуликів: змішайте воду з медом, додайте перетертий мак.

Ламайте коржі і залийте маковою заливкою. Смачного!

Пісні шулики

Інгредієнти:

борошно - 1 склянка

мед - 40 г

сода - 0,5 ч. л.

мак - 60-70 г

цукор - 3 ст. л.

тепла вода - 60 мл

холодна вода - 400 мл

сіль - щіпка

Як приготувати пісні коржики

Мак залийте окропом і залиште на півгодини. Столову ложку меду покладіть у склянку, додайте соду і залийте теплою водою. Розмішайте.

2/3 борошна змішайте з медовою водою. Замісіть тісто і поступово додайте борошно, поки тісто не перестане липнути до рук. Воно має бути м'яким.

Накрийте тісто рушником і залиште відпочити на 30 хвилин.

Розкатайте тісто товщиною 0,2-0,5 сантиметра і тонкою склянкою або формою виріжте коржики і проколіть їх виделкою.

Випікайте на деку, встеленому пергаментом в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.

Приготуйте макову заливку: злийте з маку воду, перетріть із цукром, залийте холодною водою і розмішайте, поки вода не стане білою.

Складіть коржики в посуд, залийте маковою заливкою і відправте в прохолодне місце на 2 години.