Чи завжди високий тиск лікується препаратами: є важливі нюанси

Незалежно від віку, в багатьох людей відбувається підняття тиску. Важливо розуміти, що саме провокує підвищення тиску та чи завжди такий стан лікується препаратами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які показники свідчать про підвищений артеріальний тиск.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та медичний сайт Doc.ua.
За словами лікаря, до осинових причин підвищеного тиску відносять:
Наталі Іванюк зазначила, що головна відмінність в тому, що не кожній людині необхідне довготривале, а іноді пожиттєве лікування препаратами. Все залежить від причини підвищення тиску.
Вистачить прибрати причину і тиск стабілізується.
"Якщо ж ви звернулися до лікаря кардіолога і він встановив діагноз гіпертонії, то вам доведеться приймати ліки пожиттєво", - йдеться у повідомленні.
Також буває таке, що пацієнту достатньо звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб стабілізувати тиск і без медикаментів. Все тому, що активна робота нервової системи може призвести до підняття цифр АТ.
Показник записується так: 120/80. Верхнє число називається систолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях при скороченні серця), а нижнє - діастолічним тиском (число вимірює тиск в артеріях між ударами).
Діапазони такі:
Гіпертонік може помітити у себе такі симптоми:
сильна пульсація у грудях, шиї чи вухах
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