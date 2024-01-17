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Всегда ли высокое давление лечится препаратами: есть важные нюансы

Всегда ли высокое давление нужно сбивать препаратами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Независимо от возраста, у многих людей происходит повышение давления. Важно понимать, что именно провоцирует повышение давления и всегда ли такое состояние лечится препаратами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие показатели свидетельствуют о повышенном артериальном давлении.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и медицинский сайт Doc.ua.

Причины высокого давления

По словам врача, к осиновым причинам повышенного давления относят:

  • курение
  • избыточный вес (ожирение)
  • заболевание почек
  • надпочечников
  • другие эндокринные заболевания
  • прием некоторых медикаментов
  • отравление
  • поздний токсикоз беременных
  • употребление избыточного количества соли
  • злоупотребление алкоголем
  • физические перегрузки/недостаточная физическая активность
  • стресс

Натали Иванюк отметила, что главное отличие в том, что не каждому человеку необходимо длительное, а иногда пожизненное лечение препаратами. Все зависит от причины повышения давления.

Достаточно убрать причину и давление стабилизируется.

"Если вы обратились к врачу кардиологу и он установил диагноз гипертонии, то вам придется принимать лекарства пожизненно", - говорится в сообщении.

Также бывает, что пациенту достаточно обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы стабилизировать давление и без медикаментов. Все потому, что активная работа нервной системы может привести к поднятию цифр АД.

Показатели артериального давления

Показатель записывается следующим образом: 120/80. Верхнее число называется систолическим давлением (число измеряет давление в артериях при сокращении сердца), а нижнее - диастолическим давлением (число измеряет давление в артериях между ушибами).

Диапазоны следующие:

  • гипотония (пониженное давление): ниже 100/ ниже 60
  • оптимальное давление: 100-119/60-79
  • нормальное давление: 120-129/80-84
  • 1 стадия высокого АД: 130-139/85-89 (это уже показатели гипертоника
  • 2 стадия высокого АД: 140 и выше/90 и выше
  • гипертонический криз: выше 180, выше 120 - немедленно обратиться к врачу, ведь возникла тяжелая гипертензия

Гипертоник может заметить у себя следующие симптомы:

  • сильная головная боль
  • частые носовые кровотечения
  • усталость или потерянность
  • проблемы со зрением
  • боль в груди
  • затрудненное дыхание
  • аритмия
  • кровь в моче
  • сильная пульсация в груди, шее или ушах

 

Ранее мы сообщали о 5 способах снижения давления без медикаментов.

Также читайте, что неочевидные симптомы гипертонии предупреждают о смертельной болезни.

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