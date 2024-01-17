Всегда ли высокое давление лечится препаратами: есть важные нюансы

Причины высокого давления

По словам врача, к осиновым причинам повышенного давления относят:

курение

избыточный вес (ожирение)

заболевание почек

надпочечников

другие эндокринные заболевания

прием некоторых медикаментов

отравление

поздний токсикоз беременных

употребление избыточного количества соли

злоупотребление алкоголем

физические перегрузки/недостаточная физическая активность

стресс

Натали Иванюк отметила, что главное отличие в том, что не каждому человеку необходимо длительное, а иногда пожизненное лечение препаратами. Все зависит от причины повышения давления.

Достаточно убрать причину и давление стабилизируется.

"Если вы обратились к врачу кардиологу и он установил диагноз гипертонии, то вам придется принимать лекарства пожизненно", - говорится в сообщении.

Также бывает, что пациенту достаточно обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы стабилизировать давление и без медикаментов. Все потому, что активная работа нервной системы может привести к поднятию цифр АД.

Показатели артериального давления

Показатель записывается следующим образом: 120/80. Верхнее число называется систолическим давлением (число измеряет давление в артериях при сокращении сердца), а нижнее - диастолическим давлением (число измеряет давление в артериях между ушибами).

Диапазоны следующие:

гипотония (пониженное давление): ниже 100/ ниже 60

оптимальное давление: 100-119/60-79

нормальное давление: 120-129/80-84

1 стадия высокого АД: 130-139/85-89 (это уже показатели гипертоника

2 стадия высокого АД: 140 и выше/90 и выше

гипертонический криз: выше 180, выше 120 - немедленно обратиться к врачу, ведь возникла тяжелая гипертензия

Гипертоник может заметить у себя следующие симптомы: