Всегда ли высокое давление лечится препаратами: есть важные нюансы

Независимо от возраста, у многих людей происходит повышение давления. Важно понимать, что именно провоцирует повышение давления и всегда ли такое состояние лечится препаратами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие показатели свидетельствуют о повышенном артериальном давлении.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и медицинский сайт Doc.ua.
По словам врача, к осиновым причинам повышенного давления относят:
Натали Иванюк отметила, что главное отличие в том, что не каждому человеку необходимо длительное, а иногда пожизненное лечение препаратами. Все зависит от причины повышения давления.
Достаточно убрать причину и давление стабилизируется.
"Если вы обратились к врачу кардиологу и он установил диагноз гипертонии, то вам придется принимать лекарства пожизненно", - говорится в сообщении.
Также бывает, что пациенту достаточно обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы стабилизировать давление и без медикаментов. Все потому, что активная работа нервной системы может привести к поднятию цифр АД.
Показатель записывается следующим образом: 120/80. Верхнее число называется систолическим давлением (число измеряет давление в артериях при сокращении сердца), а нижнее - диастолическим давлением (число измеряет давление в артериях между ушибами).
Диапазоны следующие:
Гипертоник может заметить у себя следующие симптомы:
Ранее мы сообщали о 5 способах снижения давления без медикаментов.
Также читайте, что неочевидные симптомы гипертонии предупреждают о смертельной болезни.