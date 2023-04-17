Ці неочевидні симптоми гіпертонії попереджають про смертельну хворобу

Гіпертонія може розвиватися протягом тривалого часу, перш ніж з’являться явні ознаки хвороби. Якщо її не лікувати, вона може вплинути на життєво важливі органи, такі як нирки, серце та мозок. Високий тиск відомий як "тихий вбивця", бо часто немає попереджувальних сигналів.

Про те, як можна завчасно розпізнати появу гіпертонії та що зробити, аби не допустити її розвитку, пише ресурс Eat This, Not That .

Гіпертонія може виникнути у кожного і в будь-якому віці

"Гіпертонія може вплинути на будь-кого в будь-якому віці. Є кілька факторів, які можуть підвищити ризик розвитку захворювання, включаючи вік, сімейний анамнез, куріння та малоактивний спосіб життя. А от раса не збільшує і не зменшує ризики розвитку гіпертонії", - каже лікар Байо Каррі-Вінчелл, директор служби невідкладної допомоги.

За його словами високий тиск трапляється не лише у літніх людей - 1 з 4 дорослих у віці від 20 до 44 років має гіпертонію.

"Високий тиск є основною причиною інсульту, захворювання, яке зростає серед молоді. Експерти вважають, що підвищений ризик інсульту в цій віковій групі є результатом зростання рівня ожиріння, високого тиску та діабету 2 типу - станів, яких можна запобігти та вилікувати", - пояснює медик.

Також зазначається, що високий тиск пов'язаний з деменцією.

Ознаки гіпертонії

"Артеріальний тиск 130/80 мм рт. ст. або вище вважається гіпертонією. Важливо знати, що деякі люди не відчуватимуть жодних попереджувальних ознак або класичних симптомів, таких як біль у грудях і утруднене дихання, поки хвороба не розвинеться. Погіршення зору, головний біль і часті носові кровотечі також є прихованими ознаками високого тиску", - заявляє Каррі-Вінчелл.

Також прихованим симптомом може бути запаморочення. Лікарі радять регулярно перевіряти артеріальний тиск, щоб стежити за ним у довгостроковій перспективі.

Чому гіпертонія є поширеною

За словами доктора Каррі-Вінчелла, високий тиск особливо поширений через нездоровий спосіб життя, включаючи неправильне харчування і відсутність фізичних вправ.

Також на розвиток гіпертонії може впливати генетика. Люди з діабетом і високим рівнем холестерину часто ризикують мати гіпертонію. Цю хворобу може провокувати і вагітність.

Чому гіпертонія така смертельна

"Гіпертонія підвищує ризики розвитку серцевих захворювань, які можуть призвести до серцевого нападу, серцевої недостатності або інсульту. З часом підвищений тиск пошкодить артерії, що несуть кисень і кров до серця. Без лікування артерії можуть стати жорсткими, це зменшує надходження крові та кисню до серця та решти органів", - зазначає лікар.

Медики пояснюють, що високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше. Це спричиняє потовщення нижньої лівої камери серця (лівого шлуночка). А це підвищує ризик серцевого нападу, серцевої недостатності і раптової смерті.

Високий тиск може спричини інсульт. Його наслідками можуть бути інвалідність, втрата мовлення, рухів та інших базових видів діяльності. Дорослі з діабетом і високим тиском також мають більший ризик розвитку хронічної хвороби нирок.

Як запобігти гіпертонії

Медики наголошують, що потрібно періодично обстежуватись у лікарів. Також радять їсти здорову їжу, таку як шпинат, морква та банани - вони можуть знизити тиск.

Важливо багато рухатись і бути активним. Це зробить серце сильним, а кров краще перекачуватиметьмя по всьому тілу, що може допоможе знизити загальний тиск.

Потрібно займатись фізичною активністю хоча б 150 хвилин на тиждень. А також відмовитись від паління, дотримуватись здорової дієти, обмежити вживання натрію (солі) та алкоголю, контролювати здорову вагу та уникати стресу.