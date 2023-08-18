Стаж роботи за кордоном в українську пенсію: в яких країнах зараховується і як перевести виплати

З початком повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон і почали там працювати. До того ж багато наших співвітчизників часто їздили на заробітки. Тому виникає логічне запитання: а стаж роботи за кордоном нараховується в українську пенсію?
Відповідь на це запитання дали у виданні "На пенсії".
У 2001 році Україна підписала спеціальний документ, який засвідчує, що документи, які на території однієї сторони були видані та засвідчені гербовою печаткою в установленому порядку відповідними державними органами, будуть дійсними на території іншої сторони без легалізації.
Але ці дії поширюються лише на території Литви. Таким чином ваша трудова книжка буде дійсною і для України, і для Литви.
В окремих випадках ПФУ може просити зібрати необхідні документи додатково. У такому разі спробуйте написати офіційну заяву з проханням допомогти отримати цей документ. Якщо в місцевому управлінні не йдуть назустріч, то пишіть листа до обласного управління чи до Пенсійного фонду України.
Ви також можете додати копію вашої трудової книжки. Можливо, у державних органах вирішать, що ваш стаж можна зарахувати й без відповідного запиту, а за наявними документами.
Адже треба переконатися, що вам взагалі правомірно відмовлено у зарахуванні до стажу вказаного періоду.
Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS).
У польський ZUS ви можете звернутися за місцем перебування, надавши пакет необхідних документів. У територіальному органі ZUS повинні заповнити необхідні форми та копії документів і надіслати до Пенсійного фонду в Україні.
ПФУ розглядає заяву та ухвалює рішення щодо переведення пенсії. Українцям повідомляють відповідь через ZUS.
Для переведення пенсії потрібні такі документи:
Якщо ваше переведення схвалять, пенсійні виплати будуть переказувати кожного кварталу на банківський рахунок, відкритий в одній з польських фінустанов
Якщо в Україні ви отримували пенсію на пошті, то перед від'їздом подайте заяву про зміну способу доставки коштів та відкрийте пенсійний рахунок в українському банку. Надалі це дасть можливість отримувати пенсію навіть за кордоном і полегшить процес її переведення, якщо така потреба виникне.
Раніше ми розповідали, скільки потрібно заробляти, щоб мати пенсію вище 10 000 гривень.
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