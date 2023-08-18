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Стаж работы за границей в украинскую пенсию: в каких странах засчитывается и как перевести выплаты

Как засчитать заграничный стаж в украинскую пенсию (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

С началом полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу и начали там работать. К тому же многие наши соотечественники часто ездили на заработки. Поэтому возникает логичный вопрос: а стаж работы за границей начисляется в украинскую пенсию?

Ответ на этот вопрос дали в издании "На пенсии".

Существует специальный договор

В 2001 году Украина подписала специальный документ, удостоверяющий, что документы, которые на территории одной стороны были выданы и заверены гербовой печатью в установленном порядке соответствующими государственными органами, будут действительны на территории другой стороны без легализации.

Однако эти действия распространяются только на территории Литвы. Таким образом, ваша трудовая книжка будет действительной и для Украины, и для Литвы.

В редких случаях ПФУ может просить собрать необходимые документы дополнительно. В таком случае попытайтесь написать официальное заявление с просьбой помочь получить этот документ. Если в местном управлении не идут навстречу, то пишите письмо в областное управление или Пенсионный фонд Украины.

Вы также можете добавить копию вашей трудовой книги. Возможно, в государственных органах решат, что ваш стаж можно засчитать и без соответствующего запроса, а по имеющимся документам.

Ведь нужно убедиться, что вам вообще правомерно отказано в причислении к стажу указанного периода.

Как перевести пенсию за границу

Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.

ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.

Для перевода пенсии требуются следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины
  • справка о присвоении номера PESEL
  • номер учетной карты налогоплательщика
  • пенсионное удостоверение
  • справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты

Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.

Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.

Раньше мы рассказывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию выше 10 000 гривен.

Читайте также, сколько нужно работать для "раннего" выхода на пенсию.

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