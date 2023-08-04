Працювати довше не обов'язково: в ПФУ розповіли про "правильний" вік виходу на пенсію

В Україні вийти на пенсію можна у 60 років, якщо страховий стаж становить 30 років. Якщо ж стаж менший, тоді вік виходу на пенсію збільшується до 63 та 65 років.

Але чи можна вийти на пенсію раніше зазначеного віку, розповіли на сайті Пенсійного фонду.

Коли можна вийти на пенсію

У 2023 році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років виникає за наявності в людини 30 років страхового стажу відповідно статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Якщо особа в 60-річному віці не має потрібного страхового стажу для виходу на пенсію, то право на виплати виникне при досягненні більш пізнього віку.

Однак може скластися ситуація, коли людина вже досягла 60 років, але має стажу 29 років і три місяці, наприклад. У такому випадку потрібно набрати ту кількість страхового стажу, якої не вистачає, чи укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Протягом того часу, якого не вистачає для виходу на пенсію, потрібно сплачувати добровільні внески в розмірі не менше мінімального страхового внеску - по 1 474 гривень щомісяця.

Після того, як необхідного стажу набуто, людина може звернутись за призначенням пенсії.

Зверніть увагу! Якщо особі у 2023 році виповнилося 60 років, а 30 років страхового стажу вона набуде пізніше - у 2024-2025 роках, то за призначенням пенсії вона має право звернутися з моменту набуття вищезазначеного розміру страхового стажу.

Тривалість необхідного страхового стажу визначається на час досягнення пенсійного віку, тому й діє відповідна норма.

Як вийти на пенсію в 50 років

Скористатися такою перевагою можуть жінки, причому незалежно від своєї професії чи інших факторів.

Однак для цього потрібно відповідати кільком вимогам:

народити п'ятьох і більше дітей

мати 15 років страхового стажу

Якщо мати дітей вийшла на пенсію в 50 років, то батько цим скористатися вже не може. А якщо жінка не оформила виплати в цьому віці, тоді чоловік може зробити це на себе.

Проте разом із тим багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років і за наявності 20 років страхового стажу.

Для цього потрібно подати такі документи:

документ, що посвідчує особу

документ, що засвідчує набутий страховий стаж

свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня, коли вам виповнилося 50 років.