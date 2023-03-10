Чи вистачає дитині вітаміна D? Комаровський дав найточнішу відповідь

Чи вистачає вашій дитині вітаміну D

Для того, щоб відповісти на це запитання, варто здати аналіз, який називається 25ОН(D). Це біологічна форма вітаміну, в якій він накопичується в людському організмі.

Цей аналіз зможе точно визначити, чи є в організмі або дефіцит, або запас вітаміну. Щоправда, лікарі можуть радити зробити інші форми цього аналізу, проте лише 25ОН(D) є правильним.

Кому з дітей потрібно робити аналіз

Міжнародна спільнота лікарів радить вимірювати рівень вітаміну D лише тим дітям, які мають явні ознаки рахіту. Під час лікування їм будуть назначати не профілактичні, а лікувальні дози. Іншим дітям аналіз не потрібен.

Якщо у вашої дитини немає ознак рахіту, їй все одно варто приймати вітамін додатково, щоб уникнути дефіциту.

Норма вітаміну D у крові в дитини становить від 30 до 60 нанограмів на мілілітр. Якщо рівень перевищує 80 нанограмів, тоді розвивається токсична дія вітаміну.

Як приймати вітамін D

Здоровим дітям від народження до 18 років потрібно давати від 400 до 800 одиниць вітаміну.

Дітям у віці від народження до двох років рекомендується щоденний прийом вітаміну D2 або D3.

Якщо можливості вживати вітамін щодня немає, то це можна робити періодично. Однак тоді варто приймати лише вітамін D3 по 50 000 одиниць кожного кварталу або по 80 000 двічі на рік - восени та взимку.

За один прийом не можна давати понад 200 одиниць вітаміну.

Коли потрібно збільшувати дозу

Для дітей у віці від 2 до 18 років щоденна доза повинна становити від 800 до 1 600 одиниць вітаміну у випадку зниження доступності, наприклад, ожиріння, темна шкіра або зниження споживання.

Дітям до 2 років збільшувати дозу не варто. Лікар самостійно призначить збільшену дозу на основі обстежень пацієнта.

Коли дозу варто зменшити

За словами Комаровського, таких станів не існує. Якщо в дитини спостерігається передозування або вітамін просто не потрібен, тоді його просто не приймають.

Як давати вітамін D недоношеним дітям

Дітям, які народилися до 32 тижня або важать менш як 1,5 кілограма, радять виміряти рівень вітаміну D. Норма у крові повинна становити від 20 до 50 нанограмів.

Такі діти повинні отримувати вітамін D у дозі від 600 до 1000 одиниць на день. Після виписки з відділення інтенсивної терапії рекомендації такі самі, як для здорових дітей.