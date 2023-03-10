Хватает ли ребенку витамина D? Комаровский дал самый точный ответ

Достаточно ли вашему ребенку витамина D

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует сдать анализ, который называется 25ОН(D). Это биологическая форма витамина, в которой он накапливается в человеческом организме.

Этот анализ сможет точно определить, есть ли в организме либо дефицит, либо запас витамина. Правда, врачи могут советовать сделать другие формы этого анализа, однако только 25ОН(D) является правильным.

Кому из детей нужно делать анализ

Международное сообщество врачей советует измерять уровень витамина D только детям, имеющим явные признаки рахита. При лечении им будут назначать не профилактические, а лечебные дозы. Другим детям анализ не требуется.

Если у вашего ребенка нет признаков рахита, ему все равно следует принимать витамин дополнительно во избежание дефицита.

Норма витамина D в крови у ребенка составляет от 30 до 60 нанограмм на миллилитр. Если уровень превышает 80 нанограмм, тогда развивается токсическое действие витамина.

Как принимать витамин D

Здоровым детям с рождения до 18 лет нужно давать от 400 до 800 единиц витамина.

Детям в возрасте от рождения до двух лет рекомендуется ежедневный прием витамина D2 или D3.

Если возможности употреблять витамин каждый день нет, то это можно делать периодически. Однако тогда следует принимать только витамин D3 по 50 000 единиц каждый квартал или по 80 000 дважды в год - осенью и зимой.

За один прием нельзя давать более 200 единиц витамина.

Когда нужно увеличивать дозу

Для детей в возрасте от 2 до 18 лет ежедневная доза должна составлять от 800 до 1 600 единиц витамина в случае снижения доступности, например ожирения, темной кожи или снижения потребления.

Детям до 2 лет увеличивать дозу не следует. Врач самостоятельно назначит увеличенную дозу на основе обследований пациента.

Когда дозу следует снизить

По словам Комаровского, таких состояний нет. Если у ребенка наблюдается передозировка или витамин просто не нужен, его просто не принимают.

Как давать витамин D недоношенным детям

Детям, родившимся до 32 недели или весящим менее 1,5 килограмма, советуют измерить уровень витамина D. Норма в крови должна составлять от 20 до 50 нанограмм.

Такие дети должны получать витамин D в дозе от 600 до 1000 единиц в день. После выписки из отделения интенсивной терапии рекомендации такие же, как для здоровых детей.