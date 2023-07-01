Чи випустять студента іноземного ВНЗ за кордон, якщо він приїде на літо в Україну: відповідь юриста

Чи зможуть повнолітні студенти іноземних ВНЗ виїхати за кордон

"Студентів, які є громадянами України, але навчаються за кордоном, не випускають в інші країни у період дії воєнного стану. Ця заборона почала діяти у першій декаді вересня минулого року. Тому, якщо студент приїде в Україну, то його вже не випустять за кордон", - пояснила юрист Марія Левченко.

Наголосимо, що мова йде саме про повнолітніх студентів-чоловіків, які стоять на військовому обліку.

Чому можуть не випустити за кордон 17-річних юнаків

Зараз не рідко трапляються випадки, коли на кордоні зупиняють 17-річних юнаків. По закону такі хлопці мають право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову - зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Це треба зробити з 16 років й отримати приписне

В іншому випадку прикордонники можуть скористати постановою і не випустити за кордон 17-річного юнака, який не стоїть на обліку. Це варто врахувати при організації поїздки в інші країни.

За яких умов чоловік може виїхати кордон

"Для того, щоб 100% чоловік міг виїхати за кордон, є дві умови. Перша - він має бути не придатним до служби та знятим з військового обліку. Відповідно, військовозобов'язаного за кордон не пропустять. Також треба звертати увагу, коли людину визнали непридатною для військової служби. Якщо ВЛК проходили у період мирного часу, то скоріш за все чоловіка попросять пройти перевірку ще раз", - каже Левченко.

Також вона пояснює, що це може відбуватись через те, що у воєнний час ті діагнози, які були підставою для визнання непридатності, у воєнний час можуть визнаватись умовно-придатними для служби. А це вже категорія людей, яких можна мобілізувати.

"Тому, якщо ваш діагноз змінив свій статус в період дії воєнного часу і вас визнали умовно-придатними, ви не зможете виїхати за кордон", - пояснює юрист.