Чи законно вручати повістку через родичів: пояснення юриста

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручати будь-де : на вулиці, в готелях, торгових центрах тощо. Але є важливий нюанс: такий документ людина має отримати особисто, і після отримання поставити свій підпис.

У коментарі РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, чи можуть вручати військовозобов’язаним повістки не особисто, а через їхніх родичів.

Чи можна вручити повістку через родичів: головне

Вручення повісток військовозобов’язаним через родичів не передбачено законодавством. Законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює чіткі вимоги до форми повістки, місця вручення та коло осіб, що можуть їх вручати, звертає увагу Антон Маринич.

"Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" № 1487 від 30 грудня 2022 року визначено перелік уповноважених осіб, які можуть вручити повістку. При тому, на родичів або інших близьких осіб військовозобов’язаного такі обов’язки з вручення не покладаються", – каже фахівець.

При цьому є окремі вимоги для призовників. А саме – незалежно від того, чи була отримана повістка, призовник зобов’язаний прибути до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, звертає він увагу.

"Законодавцем були прийняті зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", відповідно до яких під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться", – підсумовує Антон Маринич.