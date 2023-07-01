Выпустят ли студента иностранного вуза за границу, если он приедет на лето в Украину: ответ юриста

Смогут ли совершеннолетние студенты иностранных вузов уехать за границу

"Студентов, которые являются гражданами Украины, но учатся за границей, не выпускают в другие страны в период действия военного положения. Этот запрет начал действовать в первой декаде сентября 2022 года. Поэтому если студент приедет в Украину, то его уже не выпустят за границу", - объяснила юрист Мария Левченко.

Отметим, что речь идет именно о совершеннолетних студентах-мужчинах, стоящих на военном учете.

Почему могут не выпустить за границу 17-летних юношей

Сейчас нередки случаи, когда на границе останавливают 17-летних юношей. По закону такие ребята имеют право пересекать границу во время войны. Но в Украине ввели новое постановление - уменьшили возраст, когда нужно вставать на военный учет. Это нужно сделать с 16 лет и получить приписное.

В противном случае пограничники могут воспользоваться постановлением и не выпустить за границу 17-летнего юношу, не стоящего на учете. Это следует учесть при организации поездки в другие страны.

При каких условиях мужчина может выехать на границу

"Для того чтобы 100% мужчина мог выехать за границу, есть два условия. Первое - он должен быть не пригоден к службе и быть снят с военного учета. Соответственно, военнообязанного за границу не пропустят. Второе - надо обращать внимание, когда человека признали непригодным для военной службы. Если ВЛК проходили в период мирного времени, то, скорее всего, мужчину попросят пройти проверку еще раз", - говорит Левченко.

Также она объясняет, что это может происходить из-за того, что в военное время те диагнозы, которые были основанием для признания негодности, в военное время могут признаваться условно-пригодными для службы. А это уже категория людей, которых можно мобилизовать.

"Поэтому если ваш диагноз изменил свой статус в период действия военного времени и вас признали условно-пригодными, вы не сможете уехать за границу", - объясняет юрист.