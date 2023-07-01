Выпустят ли студента иностранного вуза за границу, если он приедет на лето в Украину: ответ юриста

Во многих иностранных вузах заканчивается учебный год, поэтому некоторые украинские студенты планируют приехать домой на лето. Однако их беспокоит вопрос, смогут ли ребята потом вернуться на обучение за границу, если им уже исполнилось 18 лет и они являются военнообязанными.

Смогут ли совершеннолетние студенты иностранных вузов уехать за границу

"Студентов, которые являются гражданами Украины, но учатся за границей, не выпускают в другие страны в период действия военного положения. Этот запрет начал действовать в первой декаде сентября 2022 года. Поэтому если студент приедет в Украину, то его уже не выпустят за границу", - объяснила юрист Мария Левченко.

Отметим, что речь идет именно о совершеннолетних студентах-мужчинах, стоящих на военном учете.

Почему могут не выпустить за границу 17-летних юношей

Сейчас нередки случаи, когда на границе останавливают 17-летних юношей. По закону такие ребята имеют право пересекать границу во время войны. Но в Украине ввели новое постановление - уменьшили возраст, когда нужно вставать на военный учет. Это нужно сделать с 16 лет и получить приписное.

В противном случае пограничники могут воспользоваться постановлением и не выпустить за границу 17-летнего юношу, не стоящего на учете. Это следует учесть при организации поездки в другие страны.

При каких условиях мужчина может выехать на границу

"Для того чтобы 100% мужчина мог выехать за границу, есть два условия. Первое - он должен быть не пригоден к службе и быть снят с военного учета. Соответственно, военнообязанного за границу не пропустят. Второе - надо обращать внимание, когда человека признали непригодным для военной службы. Если ВЛК проходили в период мирного времени, то, скорее всего, мужчину попросят пройти проверку еще раз", - говорит Левченко.

Также она объясняет, что это может происходить из-за того, что в военное время те диагнозы, которые были основанием для признания негодности, в военное время могут признаваться условно-пригодными для службы. А это уже категория людей, которых можно мобилизовать.

"Поэтому если ваш диагноз изменил свой статус в период действия военного времени и вас признали условно-пригодными, вы не сможете уехать за границу", - объясняет юрист.