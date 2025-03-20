Чи варто зізнаватися у зраді, якщо це був один епізод? І як говорити про це правильно

Зради не бувають "хорошими" чи "поганими". Вони бувають усвідомленими або імпульсивними, руйнівними або такими, що підштовхують до змін. Але головне питання, яке турбує тих, хто оступився: чи варто зізнаватися? Чесність чи мовчання?
Як бути у ситуації з одним випадком зради, чи варто про це говорити партнеру та як це зробити правильно, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
За словами експерта, якщо зрада - це разовий випадок, який стався під впливом обставин (емоційний зрив, алкоголь, криза у стосунках), то спокуса "поховати" цю історію виглядає логічною. Але мовчання - не завжди найкращий варіант.
"Це може зберегти стосунки, але може і зруйнувати вас зсередини почуттям провини та страхом викриття. З іншого боку, зізнання - це не просто акт чесності, а передача відповідальності партнеру. Ви начебто кажете: "Тепер це твоя проблема, вирішуй, що з цим робити". Чи готові ви до наслідків?" - пояснює коуч.
Якщо ви вирішили зізнатися, важливо зробити це максимально відповідально:
"Виберіть правильний момент, коли партнер не вразливий (наприклад, не перед важливими подіями або у період стресу)", - радить експерт.
Говоріть чесно, але без зайвих подробиць. Не потрібно розписувати деталі - це лише посилить біль.
Візьміть відповідальність на себе, не звинувачуючи обставини чи партнера.
Дайте можливість партнеру висловити емоції, не виправдовуйтесь і не вимагайте негайного прощення.
"Зрада - це точка вибору. Вона або руйнує стосунки, або змушує переглянути їх і зробити висновки. Але перш ніж говорити про неї, варто зрозуміти: ви хочете зняти вантаж із себе чи дати вашим стосункам шанс на інше майбутнє?" - резюмує Віталій Курсік.
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