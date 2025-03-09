Як зрозуміти, що стосунки "вигоріли", і чи є шанс їх врятувати? Ось, які питання поставити собі та партнеру

Чи відчуваєте, що ваші стосунки більше не приносять радості, а кожен день стає рутинним? Можливо, між вами виникла емоційна відстань, і ви задаєтеся питанням: чи вигоріли стосунки назавжди, чи існує шанс їх врятувати?

Як розібратися у стосунках та зрозуміти, чи є шанс їх врятувати, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Сварок між вами майже нема, але й тепла не так, щоб дуже багато. Ви настільки звикли бути разом у щоденних клопотах та справах, що подумати про те, що відбувається з вашими стосунками - немає ні часу, ні бажання. Але нема й головного - щастя та відчуття близькості.

"Стосунки схожі на вогонь. Спочатку - полум'я, іскри, жар. Потім - рівне горіння, тепло і затишок. А що далі? А далі буває по-різному: або ти підкидаєш дрова і підтримуєш вогонь, або одного дня розумієш, що перед тобою не багаття, а лише купка холодного попелу", - каже Віталій Курсік.

Але як зрозуміти, що це вже все, і вже прийшов час йти далі? Чи, може, ще варто боротися?

Ось ознаки, які вказують, що стосунки вигоріли

Немає ні сварок, ні ніжності - тільки байдужість

Якщо ти вже навіть не злишся, не ревнуєш, не пояснюєш, що тобі боляче, а просто мовчки залишиш усе як є - це тривожний дзвіночок.

Розмови стали пустими

Замість теплих бесід - обговорення погоди та список покупок. Щось важливе сталося на роботі? Навіть не хочеться поділитися.

Фізична дистанція

"Не хочеться торкатися, обіймати, сидіти поруч. І це не тимчасова історія, а вже якась нова "норма", - пояснює експерт.

Життя паралельне, а не спільне

Ви більше нічого не плануєте разом. Відпустка? Хай кожен сам собі вирішує. Вечір? Краще вже посидіти в телефоні.

Ти більше не знаєш, чому ви разом

"Відповідь "ну, ми ж давно разом" або "а як же діти/іпотека/собака?" - це не про любов, правда ж? А якщо ще не все втрачено? Важливо зрозуміти: це просто складний період чи вже точка неповернення?" - додає коуч. Коли у стосунках є проблеми, не варто закриватися та уникати відвертих розмов (фото: freepik.com)

Що ж робити?

Пригадай, що тримає тебе в цих стосунках. Любов? Чи, може, страх залишитися одному?

Поговори чесно. І не про те, хто винен, а про те, чи є ще бажання бути разом.

Згадай, що вас колись об'єднувало. Може, варто повторити це, якщо ще захочеться?

"Якщо нічого не змінюється - не бійся відпустити. Не всі стосунки мають тривати вічно. Іноді завершити щось - це теж любов. Бо життя занадто коротке, щоб витрачати його на стосунки, які давно перестали бути живими", - резюмує Віталій Курсік.

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