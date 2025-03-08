Що справді працює, а що викликає сварки. Як говорити про почуття, щоб не зруйнувати стосунки?

Говорити про почуття - це важливо. Однак багато людей робить це неправильно і кожна проба поговорити відверто закінчується взаємними претензіями або сваркою. Як цього уникнути?

Як правильного говорити з партнером про почуття, щоб не зруйнувати стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, існує дві крайності: мовчати, поки не вибухнеш, або говорити все, що думаєш, без фільтрів. І те, і інше - так собі стратегія, якщо ви хочете не просто "виговоритися", а справді бути почутими.

"Говорити про почуття це не означає "скинути" на партнера свої емоції, як важкий рюкзак. Це про діалог, який зміцнює зв'язок, а не руйнує його", - підкреслює коуч.

Помилки, які точно не працюють:

Нападки та звинувачення. "Ти мене зовсім не розумієш!" - і людина вже захищається, а не слухає.

Мовчання і накопичення образ. "Нормально" - з кам’яним обличчям, коли в середині буря. Це не нормально.

Маніпуляції. "Якщо ти мене любиш, то зробиш так, як я хочу". Любов - це не торгівля.

Говорити в момент емоційного вибуху. У стані люті складно висловити почуття, не створивши все на скандал.

Що працює краще?

Говорити від себе. Замість "Ти мене ігноруєш" - "Мені сумно, коли ми мало спілкуємося".

Вибрати правильний момент. Не варто починати серйозну розмову, коли партнер втомлений або зайнятий.

Бути конкретними. Замість "Ти мене не цінуєш" - "Мені хочеться чути від тебе слова підтримки".

Давати можливість відповіді. Діалог - це двосторонній рух, а не монолог з висновками.

"Говорити про почуття - це не про слабкість. Це про чесність. А чесність, висловлена ​​з турботою, зміцнює навіть найскладніші стосунки", - резюмує Віталій Курсік.

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